Diretta/ Palermo Avellino (Serie C) streaming video tv: scontro tra ex “grandi”

DIRETTA PALERMO AVELLINO: SFIDA INTRIGANTE!

Palermo Avellino, in diretta domenica 11 ottobre 2020 alle ore 15.00, sarà un match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C nel girone C, presso lo stadio Barbera di Palermo. Sfida tra piazze importanti, che hanno frequentato nel loro passato per molti anni il palcoscenico della massima serie, ma che sono anche accomunate da ultime stagioni segnate da importanti problemi societari. Tornati nei professionisti dalla Serie D, i rosanero hanno iniziato il nuovo campionato con due trasferte, perdendo a Teramo e pareggiando nel turno infrasettimanale in casa della Ternana, contro una delle favorite di questo campionato. Gli irpini tornano invece in campo dopo il colpaccio di Viterbo, strappato con una rete la novantesimo e importantissimo per il morale, con i biancoverdi che curiosamente devono ancora esordire al Partenio-Lombardi nonostante il campionato stia per disputare ormai la sua quarta giornata.

DIRETTA PALERMO AVELLINO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Palermo Avellino, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO AVELLINO

Le probabili formazioni del match del girone C di Serie C tra Palermo e Avellino. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Roberto Boscaglia con un 3-5-2: Pelagotti; Somma, Lancini, Marconi; Doda, Odjer, Palazzi, Martin, Valente; Rauti, Saraniti. Gli ospiti guidati in panchina da Piero Braglia affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 3-4-2-1 come modulo di partenza: Forte; L. Silvestri, Miceli, Rocchi; Ciancio, De Francesco, D’Angelo, Burgio; Santaniello, Bernardotto; Maniero.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Palermo Avellino grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 2,25 l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3,00, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 3,10 la posta scommessa.



