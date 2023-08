DIRETTA BARI PALERMO/ Video streaming tv: match stregato per i galletti (Serie B, oggi 18 agosto 2023)

DIRETTA BARI PALERMO: TESTA A TESTA

Naturalmente la diretta di Bari Palermo è fatta di parecchi precedenti: ne contiamo dieci solo negli ultimi 9 anni, tutti disputati in Serie B. Il quadro generale è abbastanza chiaro: è questa una partita stregata per il Bari, che nelle ultime 10 uscite – compreso un terzo turno di Coppa Italia nell’agosto 2016- ha perso in cinque occasioni raccogliendo altrettanti pareggi. L’ultimo successo esterno del Palermo è dell’aprile 2022, molto recente: eravamo nel girone C di Serie C, i gol erano stati segnati da Roberto Floriano e Matteo Brunori (rigore) che avevano così affondato quella che era la capolista, e che avrebbe poi ottenuto la promozione (anche i rosanero, ma attraverso i playoff).

Per trovare l’ultimo successo del Bari contro questa avversaria siciliana dobbiamo tornare indietro nel tempo, al settembre 2013: è passato un anno da quel match al San Nicola che si disputava per la 6^ giornata di Serie B, tra due squadre partite non benissimo. Daniele Sciaudone e Luca Ceppitelli avevano lanciato il Bari di Roberto Alberti, per il Palermo allenato da Gennaro Gattuso (che sarebbe stato esonerato, poi Beppe Iachini avrebbe timbrato la promozione) aveva accorciato Kyle Lafferty, su assist di Andrea Belotti. I due erano entrati dalla panchina, i titolari erano Paulo Dybala e Abel Hernandez: niente male davvero… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BARI PALERMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bari Palermo andrà in onda sulla televisione satellitare, dunque questo è uno dei match che nella prima giornata di Serie B potranno essere seguiti anche dagli abbonati Sky. Ricordiamo che l’alternativa per Bari Palermo è quella della diretta streaming video, attivabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; inoltre tutte le partite del campionato cadetto di calcio sono fornite da DAZN, che ancora una volta ha i diritti per trasmettere l’intero pacchetto e dunque lo metterà a disposizione dei suoi clienti, che potranno utilizzare apparecchi mobili o una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

SUBITO UN SUPER INCROCIO!

Bari Palermo è in diretta dallo stadio San Nicola, alle ore 20:30 di venerdì 18 agosto: l’anticipo della prima giornata di Serie B 2023-2024 è già un grande spettacolo, un tradizionalissimo derby del Sud nel quale si incrociano due squadre che sono fortemente candidate alla promozione. Il Bari l’aveva raggiunta al 94’ della finale playoff, prima di subire un gol dal Cagliari che ha spezzato il grande sogno; adesso con la conferma di Michele Mignani i galletti ci riprovano, consapevoli di poter partire in prima fila nella griglia di partenza ma che il campionato cadetto come sempre sarà lungo e pieno di grandi difficoltà.

Per quanto riguarda il Palermo, la rincorsa rosanero non ha portato alla qualificazione per i playoff; il torneo di Eugenio Corini resta comunque positivo ma ora la piazza, che è esigente e affamata di grandi risultati, spera di arrivare finalmente al salto di categoria che manca ormai da tempo. Vedremo quello che ci riserverà la diretta di Bari Palermo; aspettando che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte operate dai due allenatori per l’anticipo di Serie B, andando a leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI BARI PALERMO

Nel 4-3-3 di Mignani per la diretta Bari Palermo potremmo vedere scelte simili a quelle di Coppa Italia, dove i pugliesi sono stati nettamente battuti dal Parma. Quasi certamente Vicari e Di Cesare saranno la coppia centrale in difesa a protezione di Frattali; Pucino può giocare come terzino destro con Marco Perrotta spostato a sinistra (ma Giacomo Ricci resta in vantaggio), poi a centrocampo si candida D’Errico che è pronto a scalzare Scheidler, con la conferma di Benali e Maita. Bellomo e Nasti potrebbero accompagnare Sibilli, appena arrivato dal Pisa, nel tridente offensivo nel quale se la gioca anche Morachini.

Corini punta su un modulo speculare, nel quale le certezze sono Brunori e Roberto Insigne; davanti però c’è tanta alternanza con Soleri e Leonardo Mancuso, così come Valente, che certamente non sono riserve nel vero senso del termine. Anche a centrocampo i nomi sono tanti: Segre e Dario Saric sono in ballottaggio con Claudio Gomes, Vasic e Stulac, Damiani potrebbe essere un altro nome spendibile. A protezione di Pigliacelli giocheranno invece Marconi e Lucioni con Nedelcearu prima alternativa, Mateju e Ceccaroni sono favoriti per agire come terzini rispetto a Buttaro, alternativa a destra.

QUOTE E PRONOSTICO

Aspettando la diretta di Bari Palermo possiamo anche indicare quali siano le quote che l’agenzia Snai ha tracciato per il suo pronostico, sulla partita valida per la prima giornata di Serie B. Il segno 1 per la vittoria della squadra pugliese vi farebbe guadagnare 2,40 volte la cifra che avrete scelto di investire; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio vale 3,20 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo dei rosanero, la cifra che andreste a intascare sarebbe equivalente a 3,00 volte la vostra giocata con questo bookmaker.











