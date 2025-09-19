Serie B, Diretta Palermo Bari. streaming video tv: i rosanero ospitano una squadra in difficoltà e con grande bisogno di punti (19 settembre 2025)

DIRETTA PALERMO BARI (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sfida nobilissima per il calcio meridionale, possiamo introdurre la diretta Palermo Bari con qualche numero storico. Nel campionato di Serie B c’è ad esempio un equilibrio quasi perfetto: quarantotto confronti totali, il Palermo è in leggerissimo vantaggio con diciassette vittorie a fronte di sedici pareggi e quindici successi per il Bari. Gli ultimi dieci precedenti sono stati quattro in Serie C e sei in Serie B, qui la superiorità del Palermo si è fatta decisamente più evidente grazie a quattro vittorie più cinque pareggi a fronte del singolo successo del Bari.

I pugliesi tuttavia hanno vinto l’ultimo confronto con il 2-1 casalingo al San Nicola di venerdì 11 aprile scorso, restituendo la vittoria del Palermo per 1-0 all’andata al Barbera, nella partita che era stata giocata giovedì 26 dicembre 2024. Il fattore campo è stato molto spesso fondamentale e allora staremo a vedere se lascerà il segno anche oggi alla Favorita per la diretta Palermo Bari, big-match del Sud! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA PALERMO BARI, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Palermo Bari, allora dovrete scegliere tra abbonarvi a DAZN oppure ad Amazon Prime. Preferite la diretta streaming? In questo caso vi verranno in soccorso le rispettive app delle piattaforme.

ROSANERO IN FORMISSIMA

Quasi un testacoda del campionato in occasione di questa quarta giornata del campionato di Serie B. Infatti la diretta Palermo Bari vedrà i rosanero con 7 punti e i biancorossi appena a quota 1 in un confronto che andrà in scena venerdì 19 settembre 2025 alle ore 21:00.

Il Palermo, oltre ad aver battuto in Coppa Italia ai rigori una squadra di Serie A come la Cremonese, ha ottenuto ottimi risultati anche in campionato come ad esempio le vittorie con Reggiana e Sudtirol. L’unico mezzo passo falso è stato lo 0-0 col Frosinone.

Il Bari invece era chiamato al difficile impegno col Milan in Coppa Italia, uscendone sconfitto per 2-0. Non è cambiato però la solfa nemmeno in Serie B a giudicare dalle sconfitte con Venezia e Modena più il pareggio col Monza.

LE PROBABILI FORMAZIONI PALERMO BARI

Il Palermo preferisce il modulo 3-4-2-1 con Joronen in porta, difeso dal terzetto Peda, Bani e Ceccaroni. A centrocampo ecco Pierozzi, Gomes, Ranocchia e Augello mentre Palumbo agirà dietro alla coppia Brunori-Pohjanpalo.

Il Bari replica con l’asseto tattico 4-3-3. Tra i pali Cerofolini, protetto da Dickmann, Vicari, Nikolaou e Dorval. In mediana Castrovilli, Verreth e Braunöder con Rao che insieme ad Antonucci supporteranno il centravanti Moncini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PALERMO BARI

È favorito il Palermo in questo incontro poiché è dato a 1.67 contro i 3.60 del pareggio e i 5.25 del Bari. Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.03 e 1.78.