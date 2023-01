Diretta/ Palermo Bari, streaming video tv: super sfida (Serie B)

DIRETTA PALERMO BARI: SPETTACOLO ASSICURATO!

Palermo Bari, in diretta venerdì 20 gennaio 2023 alle ore 20.30 presso lo Stadio Renzo Barbera di Palermo, sarà una sfida valida per la 21^ giornata del campionato di Serie B. Una sfida dal sapore di Serie A tra due delle squadre storiche di questo campionato cadetto, punti pesantissimi in palio.

Il Palermo di Eugenio Corini è undicesimo in classifica con 25 punti, frutto di sei vittorie, sette pareggi e sette sconfitte. Cinque punti nelle ultime tre per i rosanero, reduci dal 3-3 contro il Perugia. Il Bari, invece, è terzo a quota 33 punti, frutto di otto vittorie, nove pareggi e tre sconfitte. I Galletti di Mignani sono reduci dal perentorio 4-0 ai danni del Parma.

PALERMO BARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Palermo Bari sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Palermo Bari in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO BARI

Qualche ballottaggio da valutare per gli allenatori di Palermo e Bari, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dai rosanero, Corini opta per il 3-5-2: Pigliacelli, Mateju, Nedelcearu, Marconi, Valente, Segre, Gomes, Saric, Sala, Brunori, Di Mariano. Passiamo adesso ai Galletti, Mignani conferma il 4-3-1-2: Caprile, Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta, Maita, Maiello, Benedetti, Folonrusho, Ceter, Cheddira.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Equilibratissime le quote per le scommesse della diretta Palermo Bari. Andiamo a conoscere i numeri del match grazie a Eurobet: la vittoria del Palermo è a 2,75, il pareggio è a 3,05, mentre il successo del Bari è a 2,75. Si profila una gara molto chiusa: Under 2,5 a 1,60 e Over 2,5 a 2,20. Grande equilibrio anche tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,85 e 1,87.

