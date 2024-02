DIRETTA/ Palermo Bari (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia, via! (Serie B, 2 febbraio 2024)

DIRETTA PALERMO BARI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Mentre i giocatori sul campo iniziano il riscaldamento prima della diretta di Palermo Bari, noi andiamo a vedere le statistiche delle due compagini con la speranza di sottolineare qualche fatto numerico interessante: il Palermo emerge come una squadra particolarmente pericolosa nei minuti finali delle partite, con un notevole 41% dei gol realizzati tra il 75esimo e il 90esimo minuto. I pugliesi invece dimostrano una percentuale del 26% quando si tratta di andare in rete nello stesso lasso di tempo, indicando che, anche se in misura inferiore rispetto ai padroni di casa: il Bari è comunque capace di riservare qualche spiacevole sorpresa negli istanti decisivi dei match.

Video/ Bari Reggiana (0-2) gol e highlights: caduta pugliese (27 gennaio 2024)

Da notare che i rosanero hanno subito gol in ciascuna delle ultime 10 partite, un dato che potrebbe indicare la possibilità per gli ospiti di segnare anche in questa occasione. Il Palermo, di solito chiude il primo tempo in vantaggio nel 32% delle partite, mentre il Bari nel 25%, suggerendo che potremmo aspettarci grandi cose nei primi quarantacinque minuti di gioco. Adesso spostiamoci sulle formazioni ufficiali, poiché è il momento della diretta di Palermo Bari! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Bari Reggiana (risultato finale 0-2): vantaggio raddoppiato! (Serie B oggi 27 gennaio 2024)

PALERMO BARI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Palermo Bari sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio.

È possibile tuttavia seguire anche in diretta streaming la gara tra Palermo Bari attraverso l’applicazione DAZN, disponibile per computer, tablet e smartphone. Inoltre, se si ha nell’abbonamento Zona DAZN, sarà possibile visionare l’evento su TV.

Video/ Catanzaro Palermo (1-1) gol e highlights: Segre risponde a Biasci! (Serie B, 26 gennaio 2024)

OSPITI IN RIPRESA

La diretta Palermo Bari, in programma venerdì 2 febbraio alle ore 20:30, racconta della 24esima giornata di Serie B. I rosanero hanno messo a referto tutti gli esiti possibili in questo 2024 avendo perso con il Cittadella in trasferta, vinto per 4-2 con il Modena e infine pareggiato nell’ultimo turno di campionato per 1-1 col Catanzaro.

Il Bari sta migliorando il suo rendimento, basti pensare alle tre sconfitte in quattro partite tra fine novembre e metà dicembre. Successivamente al ko con lo Spezia, il Bari ha vinto contro la Ternana e pareggiato con Cosenza, Sampdoria e Ascoli. Punti importanti che aiutano i Galletti ad allontanarsi dalla zona rossa della retrocessione.

PALERMO BARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Palermo Bari vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Pigliacelli, difesa composta da Graves, Nedelcearu, Ceccaroni e infine Lund. A centrocampo ci saranno Ranocchia, Gomes e Segre mentre in attacco il tridente titolare vedrà Di Mariano, Soleri e Di Francesco.

Replica il Bari con lo stesso identico modulo degli avversari. Tra i pali Brenno, quartetto arretrato con Dorval, Matino, Vicari e Ricci. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Maita e Edjouma come mezzali e Benali in mediana. Kallon e Sibilli supporteranno Puscas.

PALERMO BARI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Palermo Bari danno favorita la squadra di casa a 1.91. Secondo bet365, il segno X del pareggio è dato a 3.40 mentre il 2 fisso a 4.33.

L’Over 2.5 viene quotato 2.08 mentre l’Under a 1.73. Infine concludiamo con Gol e No Gol che troviamo rispettivamente a 1.95 e 1.80.











© RIPRODUZIONE RISERVATA