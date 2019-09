Diretta Palermo Biancavilla/ Risultato live: preliminare Coppa Italia Serie D

Palermo Biancavilla si gioca alle ore 16:00 di mercoledì 11 settembre: presso il Renzo Barbera va in scena la partita che chiude il turno preliminare di Coppa Italia Serie D 2019-2020. Una competizione lunga, che ha visto ai nastri di partenza oltre 100 squadre pronte a sfidarsi per il titolo che verrà assegnato a fine stagione: quest’anno la corsa alla Coppa Italia è impreziosita dalla presenza di alcune big del calcio italiano, tra cui appunto il Palermo che ancora all’inizio del millennio giocava le coppe europee ma oggi si ritrova nella quarta divisione. L’avvio è stato positivo se non altro: sono arrivate due vittorie nel girone I e dunque la conferma di potersi giocare la promozione diretta. L’avversaria di oggi è una squadra che i rosanero affronteranno anche in campionato, e che allo stesso modo ha vinto due partite: si tratta di una sorta di derby visto che gli ospiti fanno parte dell’area metropolitana di Catania, e dunque ci sarà ancora più sale su questa diretta di Palermo Biancavilla aspettando la quale, brevemente, possiamo provare a ipotizzare le probabili formazioni scelte dai due allenatori.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Palermo Biancavilla sarebbe dovuta essere garantita da Eleven Sports, ma questa piattaforma ha acquisito i diritti sulle partite di Coppa Italia Serie D dei rosanero solo a partire dal turno successivo: questo significa che oggi non ci sarà la consueta diretta streaming video su questo portale in abbonamento, e dunque per le informazioni utili vi potrete rivolgere agli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO BIANCAVILLA

E’ possibile che per Palermo Biancavilla Rosario Pergolizzi punti sul turnover, facendo giocare chi non è partito titolare in campionato: potremmo dunque aspettarci Fallani tra i pali con una difesa nella quale Accardi e Peretti possono occupare la zona centrale con Doda e Bechini sugli esterni. A centrocampo si preparano Ambro, Langella e Juan Alberto Mauri che stazionerà da perno centrale in cabina di regia; Ficarrotta e Lucera possono essere i due esterni offensivi a supporto di Ricciardo, che potrebbe essere confermato come attaccante. Plausibile turnover anche per Orazio Pidatella, allenatore del Biancavilla: Anastasi in porta, Guerci e Guarnera sulle fasce, Bonaccorsi e Yoboua i due centrali difensivi. Nel 4-2-3-1 dei catanesi, in mezzo potrebbero agire Ancione e Viglianisi; in posizione avanzata Asero e Marcellino a supporto del trequartista Lucarelli, in attacco uno tra Rabbeni e Leotta.



