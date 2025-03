DIRETTA PALERMO BRESCIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Palermo Brescia? Il Palermo ha segnato complessivamente 32 gol in stagione, con una media di 1.19 reti a partita, leggermente superiore rispetto al Brescia, che ha realizzato 31 gol con una media di 1.15 a gara. In fase difensiva, invece, il Palermo si dimostra più solido, subendo in media 1 gol a partita contro l’1.33 del Brescia. Dal punto di vista dei risultati, i rosanero hanno ottenuto il 33.33% delle vittorie, una percentuale migliore rispetto al 22.22% del Brescia, che fatica a conquistare l’intera posta in palio.

Guardando alle statistiche relative ai gol, il Palermo ha disputato il 66.67% delle proprie partite con almeno due reti complessive, mentre il Brescia è leggermente superiore in questa statistica con il 70.37%. Tuttavia, quando si considerano le gare con almeno tre gol, entrambe le squadre si attestano al 40.74%, segno che le loro partite non sempre si trasformano in sfide ricche di reti. La statistica “Both Teams to Score” evidenzia che il Brescia ha una leggera tendenza in più a partite in cui entrambe le squadre segnano, con il 55.56% contro il 48.15% del Palermo. Adesso vi ala commento live della diretta di Palermo Brescia. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Palermo Brescia, come seguirla in streaming video

Anche la diretta Palermo Brescia dello Stadio Renzo Barbera sarà visibile su Dazn o in diretta video sulla piattaforma di streaming Dazn.

Palermo Brescia, punto di svolta della stagione

La diretta Palermo Brescia delle 15.00 sarà valida per la ventottesima giornata della Serie B e vedrà sfidarsi due squadre che in questa stagione hanno vissuto molti alti e bassi, soprattutto una delle due, e che in questo momento si trovano in situazioni di classifica molto diverse e a lottare per obiettivi opposti, i padroni di casa sono noni con 35 punti a ridosso della zona playoff e il loro unico obiettivo è riuscire ad entrarci per provare a raggiungere la promozione, nell’ultima uscita stagionale hanno vinto 0-3 in casa del Cosenza.

Gli ospiti invece sono per un altro anno invischiati nella lotta salvezza, sono quattordicesimi con 30 punti e stanno cercando di salvarsi ma evitando i playout ma sembrano ancora in difficoltà come evidenziano i numerosi cambi della guida tecnica fatti durante la stagione, l’ultima partita gli ha visti pareggiare 0-0 contro il Sudtirol.

Diretta Palermo Brescia, probabili protagonisti in campo

Per la Palermo Brescia la squadra di casa dovrebbe scendere in campo con un 3-4-2-1 scelto dal tecnico Alessio Dionisi con Audero tra i pali, Magnani, Blin e Baniya i tre difensori centrali, Lund e Pierozzi gli esterni con Gomes e Ranocchia a completare il centrocampo, Pohjanpalo unica punta supportato da Verre e Brunori.

Gli ospiti invece risponderanno con il 4-2-3-1 del mister Rolando Maran con Lezzerini in porta, Dickmann e Jallow esterni bassi con Adorni e Calvani difensori centrali a completare il reparto, Bisoli e Verreth in mediana, trequarti composta da Nuamah e D’Andrea sulle fasce, Bjarnason in posizione centrale alle spalle di Moncini.

Diretta Palermo Brescia, quote e possibile esito finale

La diretta Palermo Brescia è una gara sicuramente interessante con due squadre ricche di talento scontrarsi per ottenere punti pesanti per lotta salvezza o per provare ad entrare nella zona playoff scavalcando le avversarie, la squadra padrone di casa però rimane comunque la favorita per via di un percorso più netto nella competizione, e una posizione migliore in classifica. Secondo i bookmakers, in particolare bet365, il risultato più probabile è la vittoria del Palermo con una quota di 1.75, la quota più alta è affidata alla vittoria del Brescia pari a 4.75, il pareggio invece è quotato a 3.50.