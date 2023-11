DIRETTA/ Palermo Brescia video streaming tv: tanti pareggi nei precedenti recenti (Serie B, 8 novembre 2023)

DIRETTA PALERMO BRESCIA: I TESTA A TESTA

Con la diretta di Palermo Brescia parliamo di una partita che ha tanti precedenti: gli ultimi 10 sono andati in scena dal 2010 a oggi, facendo registrare ben cinque pareggi (gli ultimi tre consecutivi con striscia aperta), poi tre vittorie del Palermo e due del Brescia. I rosanero hanno vinto la loro ultima partita contro le rondinelle nel gennaio 2018: anche in quel caso si trattava di Serie B e, al Renzo Barbera, i gol del 2-0 erano stati segnati da Ivaylo Chochev e Eddy Gnahoré. Per il Brescia invece l’ultimo successo in assoluto è del settembre dello stesso anno, ma al Rigamonti.

L’ultima affermazione esterna dei lombardi è arrivata addirittura nel settembre 1986, era il girone eliminatorio di Coppa Italia con rete di Daniele Zoratto. Tra le due squadre si è giocato anche in Serie A: l’ultima volta nel 2010-2011, la partita andata in scena al Barbera era quella di ritorno (seconda giornata) con il Brescia di Mario Beretta già penultimo in classifica, mentre il Palermo di Delio Rossi esplorava le posizioni europee. Era stato un match risolto nel finale: Cesare Bovo aveva calciato una punizione diretta beffando Michele Arcari, e regalando il successo alla formazione siciliana. (agg. di Claudio Franceschini)

PALERMO BRESCIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Palermo Brescia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Palermo Brescia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PALERMO BRESCIA: ROSANERO PER VOLARE!

Palermo Brescia, in diretta mercoledì 8 novembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, sarà una sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B. Il Palermo sta attraversando un periodo piuttosto complicato da quando è iniziata la stagione, avendo subito due sconfitte consecutive e l’1-0 incassato sul campo della Sampdoria sabato pomeriggio. La partita giocata al Ferraris ha visto i padroni di casa giocare in modo convincente nel primo tempo e segnare con Borini al 44′ (dopo il tap-in del rigore respinto da Pigliacelli). Nella ripresa, nonostante i tentativi dei rosanero, non sono riusciti a segnare. Questo stop ha mantenuto il Palermo fermo a 20 punti, ora a meno quattro punti dal Venezia al secondo posto.

Anche il Brescia sta vivendo un periodo difficile, con ben tre sconfitte consecutive. Dopo le due sconfitte casalinghe contro Modena e Bari, le Rondinelle hanno perso per 3-2 al Tombolato contro il Cittadella. La partita è stata caratterizzata da diverse variazioni di risultato ma è stata decisa nel finale a favore dei veneti grazie al gol di Maistrello al 83′ (autore di un’autorete Frare e Bertagnoli le reti lombarde). Questo stop ha mantenuto il Brescia fermo a 13 punti, con la zona play out che si avvicina pericolosamente.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO BRESCIA

Le probabili formazioni della diretta Palermo Brescia, match che andrà in scena allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Per il Palermo, Eugenio Corini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Aurelio; Segre, Stulac, Henderson; Insigne, Brunori, Mancuso. Risponderà il Brescia allenato da Davide Gastaldello con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Lezzerini; Dickmann, Papetti, Mangraviti, Huard; Fogliata, Paghera, Besaggio; Bjarnason; Bianchi, Moncini.

PALERMO BRESCIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Palermo Brescia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Palermo con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo del Brescia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.











