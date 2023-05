DIRETTA/ Palermo Brescia video streaming tv: tanti pareggi fra i precedenti

DIRETTA PALERMO BRESCIA, TESTA A TESTA

La diretta di Palermo Brescia pone di fronte due formazioni che in passato si sono affrontate per la bellezza di 73 volte. L’equilibrio è ciò che contraddistingue la sfida tra Palermo e Brescia, in quanto è arrivato in ben 33 volte su 73 partite giocate. Tra le due formazioni, quella ad avere la meglio più volte, è stato il Palermo con 24 successi contro i 16 del Brescia. Tra il 1933 ed il 1935, le due formazioni si sono affrontate ben quattro volte con il risultato sempre di pareggio, Prima di lasciare spazio a due vittorie consecutive in rosanero e nuovamente altri quattro pareggi.

La prima vittoria del Brescia nei confronti del Palermo è datata 1939 con il risultato di 4-1. Tra le sfide da ricordare sicuramente il 3-3 giocato in serie A allo stadio Renzo Barbera tra le due formazioni con la doppietta nel Palermo del bomber Luca Toni; pareggio firmato da Andrea Caracciolo che è l’anno successivo, passerà proprio alla formazione rosanero per sostituire l’attaccante della nazionale volato in direzione Firenze. In quella gara ben due espulsioni, uno per parte: Dallamano per il Brescia e Terlizzi (che prima segnò una rete) per il Palermo. (Marco Genduso)

PALERMO BRESCIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Palermo Brescia sarà possibile visionarla sia su Sky Sport, Dazn e Helbiz. Per avere accesso alla trasmissione della gara tramite Sky, è necessario dotarsi di sottoscrizione al pacchetto Calcio. Anche per Dazn ci vuole l’abbonamento con l’utente che potrà scegliere se abbonarsi con canone mensile o annuale.

La diretta di Palermo Brescia è disponibile in streaming video attraverso le applicazioni di Sky Go e Dazn, scaricabili e accessibili per computer, tablet e smartphone.

CI SI GIOCA TUTTO QUI!

La diretta Palermo Brescia, in programma venerdì 19 maggio alle ore 20:30, è una delle partite più importanti di questo ultimo turno di Serie B. In caso di vittoria, i rosanero metterebbero nero su bianco la qualificazione ai playoff essendo attualmente all’ottavo posto a +1 da Pisa, Reggina e Ascoli a 47. In caso di pareggio o sconfitta quindi bisognerà fare i conti con le altre tre squadre: i toscani ospiteranno la Spal mentre Reggina e Ascoli si affronteranno a vicenda al Granillo di Reggio Calabria.

Il Brescia dovrà innanzitutto guardarsi alle spalle essendo diciassettesimo a +3 dal Perugia che però, se dovesse vincere col Benevento e trovarsi a pari punti con il Brescia, avrebbe la meglio per scontri diretti. Dunque basterebbe un punto per stare tranquilli indipendentemente dal risultato degli umbri mentre per la salvezza diretta è praticamente impossibile: anche se il Brescia dovesse vincere e il Cittadella perdere, a pari punti gli scontri diretti si equivalgono mentre la differenza reti sorride nettamente al Citta.

PALERMO BRESCIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Palermo Brescia vedono i padroni di casa schierarsi in campo col 3-5-2. Tra i pali Pigliacelli, davanti a sé il terzetto Mateju, Nedelcearu e Marconi. Sugli esterni agiranno Buttaro e Sala mentre nella zona nevralgica del campo spazio a Segre, Gomes e Verre. Il tandem offensivo sarà Brunori–Soleri.

Risponde la squadra lombardo col 4-3-2-1. In porta Andrenacci, retroguardia composta da Karacic, Cistana, Mangraviti e Huard. Bisoli e Bjorkgren saranno le due mezzali che supporteranno Labojko in regia. Rodriguez e Adryan giocheranno invece alle spalle dell’unica punta Ayé.

PALERMO BRESCIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Palermo Brescia danno per favorita la squadra di casa a 1.95. Sempre secondo bet365, il segno X equivalente al pareggio lo possiamo trovare a 3.50 mentre il successo del Brescia è dato quattro volte la posta in gioco.

I bookmakers vedono più probabile la realizzazione di più di due reti dato che l’Over 2.5 viene offerto a 1.82 rispetto alla quota 2.02 dell’Under. Concludiamo con il segno Gol ovvero entrambe le squadre a segno fornito a 1.70 contro i 2.05 dell’esito opposto.

