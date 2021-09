Diretta/ Palermo Campobasso streaming video tv. grandi ricordi (Serie C)

DIRETTA PALERMO CAMPOBASSO: I ROSANERO VOGLIONO BLINDARE I 3 PUNTI!

Palermo Campobasso, in diretta mercoledì 29 settembre 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Barbera di Palermo, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie C. Grandi ricordi legati agli scontri negli anni Ottanta tra le due formazioni, quando incrociavano spesso entrambe le armi nel campionato di Serie B. Tanta acqua è passata sotto i ponti, il Palermo cerca di riconquistare la cadetteria ma l’avvio non è stato semplice, come testimoniato anche dall’ultimo pareggio sul campo del Monterosi Tuscia.

Il Campobasso da matricola punta essenzialmente alla salvezza e per raggiungerla dovrà trovare una continuità che ancora scarseggia. Soprattutto allo stadio Romagnoli i molisani stanno soffrendo, come testimoniato dall’ultima sconfitta interna contro la Fidelis Andria, la seconda dopo quella contro il Taranto. 6 in totale gli scontri tra serie B e C/1 tra Palermo e Campobasso, precedenti favorevoli ai molisani visto che hanno vinto due volte, pareggiato tre e persa una. L’ultima volta in campionato finì proprio con la vittoria dei Lupi con un poker targato Perrone, Vagheggi (doppietta) e Goretti nel 1986.

DIRETTA PALERMO CAMPOBASSO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Palermo Campobasso è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 257 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO CAMPOBASSO

Le probabili formazioni della diretta Palermo Campobasso, match che andrà in scena al Barbera di Palermo. Per il Palermo, Giacomo Filippi schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pelagotti; Buttaro, Marconi, Perrotta; Almici, Dall’Oglio, De Rose, Valente; Luperini, Fella; Brunori. Risponderà il Campobasso allenato da Mirko Cudini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Raccichini; Sbardella, Menna, Dalmazzi, Vanzan; Tenkorang, Bontà, Candellori; Liguori, Rossetti, Di Francesco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Barbera di Palermo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Palermo con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Campobasso, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.



