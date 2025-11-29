Diretta Palermo Carrarese, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Barbera per la quattordicesima giornata di Serie B 2025/2026.

DIRETTA PALERMO CARRARESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa nascondo i numeri dietro alla diretta di Palermo Carrarese? Facciamo il punto della situazione in attesa che le due squadre ultimino i riscaldamenti pre match, visto che il nostro obiettivo per il momento è capire chi può portare a casa i tre punti sotto un punto di vista matematico.Il Palermo porta numeri di grande ampiezza e qualità: 59% di possesso, 2,0 xG, 1,5 xA, con 15,1 tiri totali, 6 in porta. Il 61% delle occasioni nasce da attacchi sulle fasce, soprattutto a sinistra, con una produzione costante di cross e cambi gioco. La difesa è solida nelle letture interne, ma soffre sui piazzati (35% dei gol subiti). Corner: 6,7 battuti, 4,0 concessi.

La Carrarese arriva con un’identità più diretta: 1,6 xG, 1,3 xGA, e 12 tiri totali, con 4,2 nello specchio. Il 57% delle occasioni nasce da transizioni lunghe di 5–7 secondi, mentre difensivamente i toscani tengono bene sulle fasce ma soffrono la rifinitura centrale (1,4 xGA). Corner: 5,1 battuti, 6 concessi. Match che oppone volume e palleggio (Palermo) alla verticalità immediata della Carrarese. Ci sarà da divertirsi non c’è dubbio, adesso via al commento live della diretta di Palermo Carrarese, via! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PALERMO CARRARESE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Se sei interessato a seguire la diretta Palermo Carrarese poichè non puoi andare a vederla di persona allora potrai farlo in streaming. Gli abbonati a DAZN non avranno alcun problema nel selezionare questa partita del campionato cadetto. Lo stesso vale pure per chi è iscritto a LaB Channel su Amazon Prime Video.

PER SOGNARE IN GRANDE!

Avvio fissato alle ore 19:30 di sabato 29 novembre 2025 per la diretta Palermo Carrarese. Presso lo Stadio Renzo Barbera le Aquile tenteranno di non perdere ulteriore terreno dopo una sconfitta ed un pareggio mentre i Marmiferi faranno altrettanto visto che a loro la vittoria manca ormai da quattro partite consecutive.

La quattordicesima giornata di Serie B 2025/2026 potrebbe dunque essere utile per i rosanero nel consolidare il proprio piazzamento in zona playoff, obiettivo che invece i giallazzurri non hanno ancora centrato. I siciliani sono in sesta posizione solitaria con venti punti ed i toscani si trovano al decimo posto a quota sedici, come Catanzaro ed Avellino.

Il Palermo ha parzialmente riscattato l’1 a 0 subito in casa della Juve Stabia con l’1 a 1 ottenuto in Liguria contro la Virtus Entella e cercherà a mantenersi a debita distanza da chi insegue, senza dimenticare la presenza di Reggiana, Empoli e delle stesse Vespe alle loro spalle pronte a soffiarne la posizione nell’immediato futuro.

Gli Apuani, sconfitti da Cesena e Frosinone prima e quindi bloccati sia sull’1 a 1 dal Sudtirol che sullo 0 a 0 dalla Reggiana, rischiano addirittura di finire in zona retrocessione se dovessero rimediare un altro KO. Il Bari ed il Sudtirol, occupanti le prime due caselle per l’accesso ai playout, sono infatti lontani solo tre punti.

DIRETTA PALERMO CARRARESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Palermo Carrarese: si va verso un 3-4-2-1 per gli uomini di mister Filippo Inzaghi con Joronen, Diakité, Ceccaroni e Bani, Pierozzi, Blin, Vasic ed Augello, Le Douaron e Palumbo ad agire da trequartisti mentre Pohjanpalo sarà il centravanti. Il tecnico Calabro schiererà invece i suoi secondo il modulo 3-5-2 con Bleve, Calabrese, Imperiale ed Illanes, Zanon, Schiavi, Rubino, Zuelli e Cicconi, Finotto ed Abiuso.

DIRETTA , LE QUOTE

Le quote di Sisal per l’esito finale della diretta Palermo Carrarese: il fattore campo potrebbe essere determinante anche quest’oggi con i rosanero dati vincenti a 1.75. I toscani, che si trovano anche più attardati in graduatoria, dovranno faticare per assaporare la vittoria, visto il segno 2 indicato a 4.50. Più facile che l’incontro termini con un pareggio, considerando che l’x è pagato a 3.60.