Diretta Palermo Catania/ Streaming video Rai: grande derby siciliano (Serie C)

Palermo Catania, in diretta alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 9 novembre 2020, si gioca presso lo stadio Renzo Barbera-La Favorita di Palermo come posticipo per la nona giornata del girone C della Serie C. Il derby siciliano per eccellenza attira sempre l’attenzione, anche se arriviamo alla diretta di Catania Palermo tra mille difficoltà: per prima cosa purtroppo stavolta sarà una sfida di Serie C, inoltre bisogna tenere conto di tante difficoltà, dalla penalizzazione subita dal Catania alle tante partite rinviate per Covid, soprattutto del Palermo ma anche dei cugini etnei. Per il Catania dunque l’ultima uscita risale alla brutta sconfitta sul campo del Bari, mentre il Palermo è tornato a giocare mercoledì con un pareggio per 1-1 a Catanzaro. Meglio comunque non guardare troppo la classifica, su cui pesano tanti asterischi e per il Catania anche il -2: il derby è una partita che tutti vogliono vincere a prescindere, per una sera dunque proviamo a pensare solamente a Palermo Catania…

DIRETTA PALERMO CATANIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Palermo Catania sarà disponibile in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, dato che naturalmente il derby siciliano è stato scelto come posticipo televisivo. Raddoppia dunque anche la possibilità della diretta streaming video, con Rai Play che si va ad affiancare al servizio garantito da Eleven Sports per tutte le partite della Serie C. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO (da raiplay.it)

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO CATANIA

Le probabili formazioni di Palermo Catania si possono basare, per quanto riguarda i rosanero, sul fresco pareggio di Catanzaro. Modulo 4-2-3-1 dunque, ma qualche incognita legata alla doppia squalifica di Broh e Crivello, entrambi espulsi nel corso della partita che i siciliani sono comunque riusciti a pareggiare anche terminando in 9 contro 11. L’attacco è il reparto che dovrebbe creare meno problemi, ipotizziamo dunque Kanoutè, Rauti e Valente alle spalle della prima punta Saraniti. Per il Catania invece potremmo ipotizzare un 3-5-1-1 imperniato su Claiton come punto di riferimento della difesa, Maldonado nel cuore della mediana e poi in attacco Emmausso alle spalle di Gatto, ma le incognite sono tante su entrambi i fronti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Palermo Catania secondo le quote dell’agenzia Snai, che vede un perfetto equilibrio tra il segno 1 e il segno 2, che sono curiosamente entrambi quotati a 2,65. Si sale invece un po’ di più in caso di pareggio (segno X), che pagherebbe infatti 3,00 volte la posta in palio.



