DIRETTA/ Palermo Cittadella (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie B, 12 novembre 2023)

La diretta della sfida che pone di fronte Palermo Cittadella avrà inizio alle 16:15 e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo alcune statistiche interessanti. Palermo che con 9 gol subiti risulta essere la migliore difesa a pari punti con Parma e Brescia. Il dato offensivo evidenzia come il Palermo abbia realizzato 18 reti risultando essere il terzo miglior attacco di questo campionato, sotto solamente a Catanzaro e Parma. Per i rosanero 12 marcatori differenti, dato aggiornato dopo la rete in settimana di Coulibaly contro il Brescia.

Cerca il gol il capitano Matteo Brunori che quest’anno ha colpito solamente il Venezia e il Lecco. Ospiti che hanno raccolto 16 punti in 12 partite conditi da 14 gol realizzati e 17 subiti. Situazione di metà classifica per il Cittadella che si posiziona all’undicesimo posto e che si affida alle giocate del giovane attaccante classe 2003 Claudio Cassano. Per il gioiello scuola Roma due gol e un assist in questo campionato che lo certificano come uno dei giocatori più talentuosi in questo inizio di stagione. (Marco Genduso)

PALERMO CITTADELLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Palermo Cittadella sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Palermo Cittadella in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PALERMO CITTADELLA: ROSANERO PER RISALIRE!

Palermo Cittadella, in diretta domenica 12 novembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie B. Il Palermo ha disputato mercoledì sera il recupero casalingo del secondo turno contro il Brescia, riconquistando la vittoria con un risultato di 1-0 al Barbera. Nonostante la sfida impegnativa, i rosanero hanno trovato il gol decisivo al 27º minuto del primo tempo, grazie alla firma di Mamadou Coulibaly. Questo successo ha fatto salire la squadra siciliana di Eugenio Corini a quota 23 punti, attualmente al terzo posto e a soli uno di distanza dal Venezia.

Dall’altra parte, il Cittadella è tornato alla vittoria dopo due sconfitte consecutive, grazie al vibrante 3-2 ottenuto in casa contro il Brescia. La partita al Tombolato ha visto numerosi ribaltamenti di risultato, con i veneti che hanno siglato il gol decisivo al minuto 83 con la rete di Maistrello (Carriero e Vita hanno firmato gli altri gol). Questo successo ha portato la squadra di Edoardo Gorini a quota 16 punti, attualmente a uno di distanza dall’ottavo posto occupato dal Bari.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO CITTADELLA

Le probabili formazioni della diretta Palermo Cittadella, match che andrà in scena allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Per il Palermo, Eugenio Corini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Segre, Gomes, Henderson; Insigne, Soleri, Di Francesco. Risponderà il Cittadella allenato da Edoardo Gorini con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Kastrati; Salvi, Pavan, Frare, Carissoni; Carriero, Danzi, Amatucci; Vita, Cassano; Pittarello.

PALERMO CITTADELLA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Palermo Cittadella, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Palermo con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo del Cittadella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.











