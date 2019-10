Diretta Palermo Cittanovese/ Streaming video tv: 6 su 6 per Pergolizzi? (Serie D)

Palermo Cittanovese è in diretta dallo stadio Renzo Barbera e, domenica 6 ottobre alle ore 15:00, si gioca per la sesta giornata nel girone I della Serie D 20129-2020. Per il momento la marcia dei rosanero prosegue senza ostacoli: solo vittorie per la squadra di Rosario Pergolizzi, che naturalmente ha iniziato il campionato di quarta divisione con i chiari favori del pronostico e dunque non può avere altro risultato che non sia la promozione in Serie C. Il campo sta per adesso dicendo questo, e la delusione per l’incredibile eliminazione dalla Coppa Italia (per mano del Biancavilla) è stata archiviata come un incidente di percorso che anzi permette di mantenere la concentrazione esclusivamente sul campionato. Oggi al Barbera arriva una squadra che si trova a metà classifica, ma che dopo un inizio stentato ha vinto due partite: dunque attenzione a quello che potrebbe succedere nella diretta di Palermo Cittanovese, della quale intanto possiamo andare a valutare le probabili formazioni leggendo le scelte da parte dei due allenatori.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Palermo Cittanovese non sarà disponibile sui canali tradizionali della televisione, ma sappiamo che le partite dei satanelli in questa stagione di Serie D sono state acquisite dal portale elevensports.it. Sarà dunque questa emittente a fornire le immagini della sfida di oggi in diretta streaming video, e dovrete fornivi di dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone; ricordiamo che c’è la possibilità di abbonarsi al servizio oppure acquistare il singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO CITTANOVESE

Pergolizzi conferma il 4-3-3 in Palermo Cittanovese: cerca posto il veterano Sforzini, che però deve soffiare la maglia ad un Ricciardo che parte ancora favorito. Ficarrotta e Felici dovrebbero essere i due esterni, mentre a centrocampo Ambro e Langella insidiano le posizioni da mezzala che domenica scorsa sono state occupate da Alessandro Martinelli e Kraja, con Martin a fare il regista. Lancini e Crivello saranno i difensori centrali a protezione del portiere Pelagotti, con Doda e Vaccaro terzini; la Cittanovese di Ivan Franceschini si dispone con un 3-5-2 nel quale Neri, Cianci e Cordova si dispongono davanti al portiere Spataro, mentre Giaimo e Paviglianiti agiranno sulla linea dei centrocampisti supportando l’operato di Cuomo e Tripicchio, quest’ultimo già a quota due gol in campionato. Le prime punte potrebbero essere ancora Aloia e Cataldi, ma uno dei due rischia sulla pressione di Francisco Garcia, in rete domenica scorsa contro il Savoia entrando dalla panchina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA