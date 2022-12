Diretta/ Palermo Como, streaming video tv: Brunori vs Cerri (Serie B)

DIRETTA PALERMO COMO: SICILIANI FAVORITI!

Palermo Como, in diretta giovedì 8 dicembre 2022 alle ore 20.30 presso lo Stadio Renzo Barbera di Palermo, sarà una sfida valida per la 16^ giornata del campionato di Serie B. Uno scontro diretto nei bassifondi della classifica tra due compagini ambiziose, vogliose di risalire la classifica.

Il Palermo è quattordicesimo con 18 punti in quindici partite, frutto di cinque vittorie, tre pareggi e sette sconfitte. I rosanero nell’ultimo turno hanno ritrovato la vittoria: 0-1 contro il Benevento.Il Como, invece, è penultimo a quota 15 punti, raccolti grazie a tre vittorie, sei pareggi e sei sconfitte. I biancazzurri sono reduci da una vittoria e tre pareggi.

PALERMO COMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Palermo Como sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Palermo Como in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO COMO

Corini e Longo hanno le idee pressoché chiare sugli undici da schierare questa sera, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dalla compagine siciliana, in campo con il consueto 3-5-2: Pigliacelli, Mateju, Nedelcearu, Bettella, Valente, Segre, Gomes, Damiani, Sala, Brunori, Di Mariano. Passiamo adesso ai lombardi, avanti con il 4-3-1-2: Ghidotti, Vignali, Odenthal, Solini, Ioannou, Iovine, Bellemo, Arrigoni, Cutrone, Cerri, Mancuso.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Palermo Como vedono favorita la formazione rosanero. Andiamo a conoscere l’1-X-2 grazie a Eurobet: la vittoria dei rosanero è a 2,05, il pareggio è dato a 3,25, mentre la vittoria dei lariani è quotata 3,65. Andiamo adesso a conoscere i numeri di Under 2,5 e Over 2,5, rispettivamente 1,78 e 1,93. Simili i numeri di Gol (1,73) e No Gol (2,00).

