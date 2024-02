Diretta/ Palermo Como (risultato finale 3-0): tris con Di Francesco! (17 febbraio 2024)

DIRETTA PALERMO COMO (RISULTATO 3-0): TRIPLICE FISCHIO

Allo Stadio Renzo Barbera il Palermo batte il Como per 3 a 0. Nel primo tempo gli ospiti perdono per infortunio Baselli, rimpiazzato da Kone già al 19′, e si vedono annullare un gol di Gabrielloni al 31′ a causa del fuorigioco ravvisato dal VAR. I padroni di casa riescono a passare in vantaggio al 35′ grazie alla rete messa a segno da Brunori, su assist di Di Mariano, ma si vedono anche loro annullare un gol dal VAR per fuorigioco con Brunori al 41′ prima che il subentrato Kone venga a sua volta sostituito per infortunio da Abildgaard poi al 45’+3′.

Nel secondo tempo i rosanero non capitalizzano una buona opportunità con Gomes che non compie le scelte migliori in area avversaria al 51′. Nell’ultima parte dell’incontro i siciliani trovano il gol del raddoppio al 64′ per merito di Ranocchia, servito di nuovo da Di Mariano il cui passaggio è stato deviato da Goldaniga. Il tris arriva infine all’83’ con il gol firmato da Di Francesco, su lancio di Brunori. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono al Palermo di portarsi a quota 45 nella classifica della Serie B agganciando in questo modo i diretti rivali di giornata del Como, rimasti appunto fermi a 45 punti. (cronaca Alessandro Rinoldi)

PALERMO COMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Palermo Como sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Palermo Como in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

E’ INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il punteggio tra Palermo e Como è ancora saldamente bloccato sull’1 a 0 maturato durante il primo tempo. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato senza ulteriori sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori delle due squadre in campo questo pomeriggio al Barbera, i rosanero si disperano al 51′ quando Gomes non calcia dopo aver saltato il portiere Semper per sbagliare anche il passaggio per il collega Di Francesco. Intanto l’arbitro ha ammonito pure Curto al 55′ fra i giocatori del Como. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Palermo e Como sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sull’1 a 0. I minuti scorrono sul cronometro ed i lombardi, perso prematuramente per infortunio Baselli che è stato appunto sostituito da Kone al 19′, si vedono annullare un gol a Gabrielloni per fuorigioco con l’ausilio del VAR al 31′. I padroni di casa guidati da mister Corini reagiscono riuscendo a passare in vantaggio al 35′ grazie alla rete messa a segno da Brunori, su assist del suo compagno Gabrielloni, e si vedono a loro volta annullare un altro gol di Brunori per offside ravvisato dal VAR al 41′. Il subentrato Kone viene inoltre sostituito pure lui per infortunio da Abildgaard al 45’+3′. Fino a questo momento il direttore di gara Gianluca Aureliano, proveniente dalla sezione di Bologna, ha ammonito soltanto Bellemo nel Como. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Sicilia la partita tra Palermo e Como è cominciata da poco più di una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti allenati dal tecnico Roberts partono bene affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito intorno al 9′ con una conclusione larga non di molto provata da Gabrielloni. Intanto l’arbitro ha già ammonito Bellemo all’11’ tra i calciatori del Como. Ecco le formazioni ufficiali: PALERMO (4-3-3) – Pigliacelli; Diakitè, Nedelcearu, Ceccaroni, Aurelio; Segre, Gomes, Ranocchia; Di Mariano, Brunori, Di Francesco. Allenatore: Corini. COMO (4-2-3-1) – Semper; Curto, Goldaniga, Barba, Ioannou; Bellemo, Baselli; Strefezza, Verdi, Da Cunha; Gabrielloni. Allenatore: Roberts. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI GIOCA!

Passiamo alle statistiche della diretta di Palermo Como: i rosanero sembrano essere una squadra particolarmente pericolosa nella fase finale delle partite, con il 40% delle reti realizzate tra i minuti 76 e 90. il Como dimostra una buona capacità di inizio secondo tempo, con il 24% dei suoi gol segnati tra i minuti 46 e 60. I padroni di casa hanno dimostrato solidità nelle partite casalinghe, vincendo 4 partite di fila in casa.

Inoltre, la squadra non ha mai perso contro il Como negli ultimi 3 incontri quando gioca in Sicilia, mantenendo una buona tradizione nel confronto diretto. Tuttavia, sia il Palermo che il Como hanno mostrato delle lacune offensive, anche se poche, non segnando in una delle ultime dieci partite di Serie B. Detto questo vi lasciamo ai protagonisti del match con le formazioni ufficiali, la diretta di Palermo Como sta per cominciare! (agg. Gianmarco Mannara)

PALERMO COMO: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che poi di fronte Palermo e Como pone di fronte due squadre che si sono affrontate all’interno della propria storia per ben 47 volte. L’ago della bilancia pende dalle parti dell’equilibrio con 19 pareggi su 47 sfide e 17 vittorie rosanero e 11 per la formazione lombarda. La prima sfida è datata 3 gennaio 1932 con il successo roboante dei siciliani con il risultato di 5-0. Rispose il Como nel 1949 ottenendo la prima vittoria con il risultato di 1-0.

Tra le partite più importanti c’è sicuramente quella giocata il 12 ottobre 2003 con il successo esterno del Palermo grazie alla rete di Eugenio Corini, attuale allenatore dei rosanero. Palermo che ottenne la vittoria anche nella gara di ritorno imponendosi al Renzo Barbera grazie ai gol firmati da Luca Toni e ancora una volta Eugenio Corini. L’ultima sfida giocata da queste due formazioni terminata con il risultato di 3-3. Palermo in vantaggio con Federico Di Francesco e ripreso dai lombardi alla luce delle marcature firmate da Cutrone e Gabrielloni. Segre e Graves ad illudere il Palermo con Verdi che chiuse la partita in pareggio. (Marco Genduso)

PALERMO COMO: SFIDA PER LA PROMOZIONE!

Palermo Como, in diretta sabato 17 febbraio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo, sarà una sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B. Il Palermo affronta questa partita con grande fiducia, dopo il quarto risultato utile consecutivo ottenuto sabato scorso con la vittoria per 2-1 contro la Feralpisalò. Dopo un primo tempo senza reti, la squadra rosanero ha preso il volo con due gol, siglati da Ranocchia al 68′ e Soleri al 76′. Anche se la Feralpisalò ha segnato un gol tardivo al 91′ con Dubickas, il Palermo ha comunque mantenuto la vittoria. Con questo risultato, i ragazzi di Eugenio Corini sono rimasti al quinto posto in classifica con 42 punti, ora a soli tre punti dalla seconda posizione condivisa da Cremonese e Como.

Dall’altra parte, il Como arriva a questa partita con grande fiducia, dopo la seconda vittoria consecutiva per 1-0 contro il Brescia venerdì scorso. Come accaduto nel turno precedente contro la Ternana, l’uomo decisivo è stato Gabriel Strefezza, il nuovo acquisto che è arrivato nel mercato di gennaio dal Lecce per quasi 5 milioni di euro. Strefezza ha segnato il gol decisivo al 7′ del primo tempo nel derby contro il Brescia. Questa vittoria ha portato il Como a quota 45 punti, riagganciando la Cremonese al secondo posto in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO COMO

Le probabili formazioni della diretta Palermo Como, match che andrà in scena allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Per il Palermo, Eugenio Corini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Segre, Stulac, Ranocchia; Di Francesco, Brunori, Di Mariano. Risponderà il Como allenato da Osian Roberts con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Semper; Curto, Goldaniga, Barba, Ioannou; Baselli, Bellemo; Strefezza, Verdi, Da Cunha; Gabrielloni.

PALERMO COMO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Palermo Como, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria del Palermo con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Como, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.











