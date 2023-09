DIRETTA/ Palermo Cosenza video streaming tv: tanti pareggi in passato (Serie B, 22 settembre 2023)

DIRETTA PALERMO COSENZA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida Palermo Cosenza aprirà la sesta giornata del campionato di serie B, rosanero che arrivano da tre successi consecutivi. Sono 14 le volte in cui le due formazioni si sono affrontate, l’ago della bilancia pende maggiormente a favore dell’equilibrio con ben sei volte in cui risultato è stato di parità. Le vittorie del Palermo sono state quattro ed altrettante quelle del Cosenza. Allo stadio Renzo Barbera di Palermo il Cosenza ha ottenuto il successo nel 1997 con il risultato di 1-3. Le altre tre vittorie da parte dei calabresi sono arrivate tutte all’interno delle proprie mura amiche, l’ultima nella scorsa stagione con il risultato di 3-2.

DIRETTA/ Cosenza Sudtirol (risultato finale 2-2): la riprende Mazzocchi (Serie B, 16 settembre 2023)

Nel corso di questa partita arrivarono ben due gol da parte di Matteo Brunori, lo stesso attaccante poi però sbaglio il calcio di rigore. Per ammirare l’ultima vittoria del Palermo, occorre andare nella stagione 2017-2018, l’ultima prima del fallimento. Il risultato fu di 2-1, grazie alle reti firmate da Salvi e Puscas, in mezzo la rete dell’attaccante giramondo Baclet. L’ultima sfida dal punto di vista cronologico tra queste due formazioni è stata quella dell’aprile 2023 quando le due squadre si accontentarono di un pareggio allo stadio Renzo Barbera di Palermo, tra la delusione generale del pubblico di casa. (Marco Genduso)

DIRETTA/ Ascoli Palermo (risultato finale 0-1): la decide Mancuso! (Serie B, 16 settembre 2023)

PALERMO COSENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Palermo Cosenza sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Palermo Cosenza in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Palermo Cosenza, in diretta venerdì 15 settembre 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo, sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie B. Dopo aver mancato l’obiettivo play off nella stagione 2022/2023, il Palermo è determinato a lottare per la Serie A. Con Corini confermato al timone della squadra, i rosanero hanno iniziato la stagione 2023/2024 in modo promettente, ottenendo tre vittorie (l’ultima in casa dell’Ascoli) e un pareggio, con un nuovo successo che potrebbe lanciare verso la vetta la formazione siciliana.

DIRETTA/ Brescia Cosenza (risultato finale 1-0): basta un gol di Bjarnason! (Serie B, oggi 3 settembre 2023)

Il Cosenza anche nella scorsa stagione è riuscito a salvarsi solo all’ultimo nella stagione precedente e ora mira a lidi di classifica più tranquilli, avendo conquistato cinque punti in quattro partite (l’ultimo con un pari interno contro il Sudtirol). Resta da vedere se il proseguo della stagione permetterà ai giocatori allenati da Fabio Caserta di sperare in qualcosa di più. Il 10 aprile scorso è terminato in parità, senza reti, l’ultimo precedente al “Barbera” tra le due formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO COSENZA

Le probabili formazioni della diretta Palermo Cosenza, match che andrà in scena allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Per il Palermo, Eugenio Corini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Henderson, Stulac, Segre; Di Mariano, Brunori, Di Francesco. Risponderà il Cosenza allenato da Fabio Caserta con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Micai; Rispoli, Meroni, Venturi, D’Orazio; Zuccon, Calò, Voca; Marras, Forte, Tutino.

PALERMO COSENZA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Palermo Cosenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Palermo con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Cosenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.











© RIPRODUZIONE RISERVATA