DIRETTA PALERMO COSENZA, POCA COSTANZA

Una partita che potrebbe dire tanto sul percorso iniziali di queste due squadre. La diretta Palermo Cosenza, in programma domenica 1 settembre alle ore 20:30, vedrà i rosanero reduci da una vittoria sfidare i Lupi che arrivano da uno 0-0.

I siciliani avevano cominciato nel migliore dei modi la stagione eliminando il Parma in Coppa Italia, ma in campionato c’è stato il ko all’esordio col Brescia e poi anche contro il Pisa. A far respirare il Palermo è stato l’1-0 in casa della Cremonese per i primi tre punti.

DIRETTA/ Cremonese Palermo (risultato finale 0-1): la decide Insigne dalla panchina (Serie B, 27 agosto 2024)

Il Cosenza è stato invece eliminato dalla Coppa Italia nella sfida del Grande Torino contro i granata. In Serie B c’è stato il riscatto con l’1-0 alla Cremonese, ma l’entusiasmo è stato subito smorzato dalla sconfitta di Mantova e dal pareggio con lo Spezia.

DOVE VEDERE DIRETTA PALERMO COSENZA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Palermo Cosenza, vi consigliamo caldamente di abbonarvi a Dazn che farà vedere tutte le gare di Serie B.

Diretta/ Mantova Cosenza (risultato 3-2): succede di tutto! (Serie B, 25 agosto 2024)

La diretta streaming video dunque sarà visibile solamente sull’applicazione di Dazn attraverso abbonamento, scaricabile su tutti i dispositivi.

LE PROBABILI FORMAZIONI PALERMO COSENZA

Adesso approfondiamo le probabili formazioni della diretta Palermo Cosenza. I rosanero si schierano con il 4-3-3 co Desplanches in porta, difesa a quattro composta da Pierozzi, Nikolaou, Ceccaroni e Lund mentre Verre, Gomes e Blin giocheranno a centrocampo. In attacco il tridente Di Francesco, Brunori e Insigne.

Risposta del Cosenza che vedrà il 3-4-1-2 come modulo. Tra i pali Micai, pacchetto arretrato formato da Venturi, Camporese e Caporale. Agiranno da esterni Ricciardi e Ciervo con Kourfalidis e Florenzi in mediana. Kouan trequartista, Mazzocchi e Fumagalli punte.

Video Pisa Palermo (2-0)/ Gol e highlights: fatale l'autorete iniziale di Nedelcearu (Serie B 24 agosto 2024)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PALERMO COSENZA

Parliamo ora di quote per le scommesse della diretta Palermo Cosenza con i favori del pronostico che vanno in favore dei padroni di casa a 1.91. Il segno X equivalente al pareggio è offerto a 3.40 contro il 2 fisso per i Lupi a quota 3.90.

Adesso diamo un’occhiata alle reti con l’Over 2.5 a 2.20 rispetto all’1.65 dell’Under. Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.95 e 1.80.