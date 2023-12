DIRETTA PALERMO CREMONESE/ Streaming video tv: i precedenti (Serie B, 26 dicembre 2023)

In vista della diretta Palermo Cremonese sarà necessario prepararsi ad un incontro avvincente per due compagini sportivi che hanno conosciuto il valore e l’agonismo della massima competizione e che ora si trovano l’una contro l’altra nel prossimo turno di Serie B. Gli appassionati più nostalgici forse ricorderanno il primo confronto tra le due formazioni, risalente alla stagione 1996-1997.

Due pareggi tra andata e ritorno ma a suon di gol; diverso invece l’esito dell’ultima sfida andata in scena nel 2019 con i Grigiorossi che si imposero sui rosanero per 2-0. Seppur lontani nel tempo, i testa a testa possono offrire uno spunto interessante per provare ad interpretare l’equilibrio di forze tra le due squadre. La prossima diretta Palermo Cremonese si porterà dietro le 3 vittorie dei padroni di casa negli incroci del passato, così come l’unica vittoria degli ospiti.

PALERMO CREMONESE OGGI ALLO STADIO BARBERA

Palermo Cremonese, in diretta martedì 26 dicembre 2023 alle ore 18.00 presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo, sarà una sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie B. Il Palermo occupa attualmente la settima posizione in classifica in Serie B, con 29 punti ottenuti dopo diciotto giornate. La squadra guidata da Eugenio Corini è in piena zona playoff, distante solo 3 punti dal terzo posto occupato dalla Cremonese, l’avversaria in questo confronto diretto. I rosanero sembrano aver superato il periodo più difficile di questa prima metà di stagione, arrivando a questo match con una vittoria e due pareggi nelle ultime tre giornate. Dopo quattro sconfitte nelle ultime sei partite, il Palermo ha ritrovato il successo contro il Pisa (3-2), seguito da un pareggio 3-3 sul campo del Como nell’ultima giornata di campionato. Con 11 gol subiti nelle ultime cinque partite, il Palermo dovrà migliorare in difesa per ottenere un risultato positivo contro la Cremonese.

La Cremonese si trova attualmente al terzo posto in classifica in Serie B, con 32 punti conquistati dopo diciotto giornate. La squadra guidata da mister Giovanni Stroppa sta emergendo tra le contendenti per la promozione in Serie A grazie alle ottime prestazioni degli ultimi tempi. Dopo un inizio di stagione deludente, i grigiorossi hanno registrato una serie di cinque vittorie e un pareggio prima di subire la sconfitta contro la FeralpiSalò il 16 dicembre scorso. Tornati alla vittoria nell’ultima partita con un netto 4-0 contro il Modena, la Cremonese cercherà di ottenere punti importanti in questo scontro diretto al “Barbera”.

PALERMO CREMONESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Palermo Cremonese sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Palermo Cremonese in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO CREMONESE

Le probabili formazioni della diretta Palermo Cremonese, match che andrà in scena allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Per il Palermo, Eugenio Corini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pigliacelli; Graves, Nedelcearu, Marconi, Lund; Henderson, Gomes, Segre; Insigne, Brunori, Di Francesco. Risponderà la Cremonese allenata da Giovanni Stroppa con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Collocolo, Castagnetti, Majer, Quagliata; Vazquez, Coda.

PALERMO CREMONESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Palermo Cremonese, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Palermo con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l'eventuale successo della Cremonese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.70.











