DIRETTA PALERMO CREMONESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo finalmente, manca davvero poco al fischio di inizio della diretta di Palermo Cremonese. Come di consueto però, cerchiamo prima di capire cosa ci dicono i numeri che precedono le due squadre sul rettangolo da gioco. Iniziamo ovviamente dai padroni di casa, una delle delle squadre che macina più passaggi nell’arco della partita. Abbiamo in media 400 passaggi tentati, anche se rileviamo una leggera flessione dopo che i rosanero nelle ultime tre partite hanno registrato 7,5 km percorsi in media. Un chilometro e mezzo in più rispetto a quello delle medie stagionali della squadra.

DIRETTA/ Genoa Lecce (risultato 0-0) video streaming tv: Pinamonti vs Krstovic, via! (Serie A, 14 marzo 2025)

La Cremonese invece dal punto di vista atletico non demorde e corre in media 9km ogni partita. Quindi potrebbe avere un vantaggio anche se nelle ultime tre partite fuoricasa ha avuto una media di soli 1,2 reti ogni partita. Vedremo cosa ci dice il campo, la diretta di Palermo Cremonese entra nel vivo, con essa anche il commento live di questa sfida. (agg. Gianmarco Mannara)

Calciomercato Inter News/ Asse con il Real per un giovane talento, Arda Guler più di Nico Paz (14 marzo 2025)

Diretta Palermo Cremonese, dove seguire la partita

Per seguire la diretta Palermo Cremonese i tifosi dovranno avere uno tra i piani Standard, Plus o Goal Pass per andare sui canali Dazn o Dazn1 e per seguire la partita in diretta streaming video sulla piattaforma di Dazn.

Possibile svolta nella stagione

La diretta Palermo Cremonese delle ore 20.30 sarà l’anticipo della trentesima giornata di Serie B e vedrà sfidarsi due squadre ricche di talento e che hanno avuto qualche alto e basso durante la stagione ma che ora stanno lottando per i playoff promozione, i padroni di casa hanno avuto un inizio di campionato poco convincente ma con il mercato invernale hanno rinforzato la rosa raggiungendo l’8° posto con 39 punti, si presentano alla partita dopo il pareggio 1-1 in casa della Sampdoria in dieci uomini.

Kings League News/ Arrivano gli scambi internazionali tra leghe, come funzionano (14 marzo 2025)

Gli ospiti invece hanno avuto un percorso leggermente diverso con un inizio ottimo di campionato e una flessione nei risultati nell’ultimo periodo che li ha fatti sprofondare al 4° posto con 45 punti, arrivano alla sfida dopo l’ottima vittoria 4-0 contro il Catanzaro.

Formazioni Palermo Cremonese, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Palermo Cremonese i padroni di casa dovrebbero essere schierati dal tecnico Alessio Dionisi con un 3-4-2-1 con Audero in porta, Baniya, Blin e Magnani i tre difensori centrali, Pierozzi e Di Francesco gli esterni con Ranocchia e Gomes a completare il centrocampo, Pohjanpalo unica punta supportato da Brunori e Verre. Gli ospiti invece si presenteranno con un 3-5-2 scelto dal tecnico Giovanni Stroppa con Fulignati tra i pali, Ceccherini, Ravanelli e Bianchetti la linea di difesa, Barbieri e Azzi sulle fasce, Pickel, Castagnetti e Vandeputte in mezzo al campo e davanti coppia d’attacco formata da Johnsen e De Luca.

Palermo Cremonese, quote e possibile esito finale

La diretta Palermo Cremonese si appresta ad essere una partita molto interessante e divertente con due squadre ricche di talenti e ben allenate e che dovrebbero regalare diverse occasioni da gol e ribaltamenti di fronte, sia i rosanero che i grigiorossi infatti giocano con una filosofia offensiva con la volontà di cercare sempre un gol in più degli avversari.

Secondo i bookmakers come bet365, il risultato più probabile è la vittoria del Palermo che infatti è pagata 2.70, la quota della vittoria della Cremonese è poco più alta e quindi non difficile da verificarsi pari a 2.80, mentre il pareggio è quotato 3.00.