Diretta/ Palermo Foggia (Serie C) streaming video e tv: rosanero alle strette

DIRETTA PALERMO FOGGIA: AI PADRONI DI CASA SERVE UNA SVOLTA

Palermo Foggia, in diretta mercoledì 14 aprile 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo sarà una sfida valevole per il recupero della quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Rosanero alle strette dopo gli ultimi risultati che hanno messo in difficoltà la formazione siciliana nella corsa ai play off, ora con 3 punti di vantaggio sul Monopoli e 4 sulla Viterbese, al momento prime squadre fuori dalla zona che vale la qualificazione agli spareggi. Per poter partecipare alla post season al Palermo serve una vittoria e proverà a trovarla contro un Foggia che con 2 partite ancora da recuperare è comunque avanti di 4 lunghezze in classifica, reduce peraltro da una serie positiva di 5 risultati utili di fila negli ultimi impegni disputati.

I Satanelli sono sicuramente lanciati verso i play off ma soprattutto, dopo un momento di sbandamento che a febbraio era costato una serie di 4 sconfitte consecutive, hanno cambiato marcia ed ora sembrano anche potersi prendere un posto in classifica vantaggioso dal quale partire nella rincorsa alla Serie B che partirà con la fase a eliminazione dopo la regular season.

DIRETTA PALERMO FOGGIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Palermo Foggia non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO FOGGIA

Le probabili formazioni della sfida tra Palermo e Foggia presso lo stadio Renzo Barbera. I padroni di casa allenati da Giacomo Filippi scenderanno in campo con un 3-4-2-1 e questo undici titolare: Pelagotti; Marong, Palazzi, Somma; Almici, Luperini, De Rose, Valente; Silipo, Santana, Rauti. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Marco Marchionni con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Fumagalli; Galeotafiore, Anelli, Germinio; Kalombo, Vitale, Garofalo, Rocca, Di Jenno; Dell’Agnello, D’Andrea.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Palermo Foggia, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa partita di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2.25 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 2.95 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 3.05 volte l’importo investito con questo bookmaker.

