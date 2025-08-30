Diretta Palermo Frosinone streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 2^ giornata di Serie B.

DIRETTA PALERMO FROSINONE (RISULTATO 0-0): FIEN PRIMO TEMPO

Termina il primo tempo della diretta Palermo Frosinone, risultato che sembra non volersi schiodare dallo 0-0. Al 31esimo occasione per Barcella, seguito da Ghedemis ma non abbastanza bravo a calciare in maniera pericolosa.

Al 36′ ci prova invece il Palermo padrone di casa con l’ex Cagliari Augello che ci prova di controbalzo, ma la conclusione sorvola la traversa. Nessuna rete dunque in questi 45 minuti iniziali. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA PALERMO FROSINONE (RISULTATO 0-0): NESSUNA RETE

È iniziata la diretta Palermo Frosinone, risultato di 0-0 dopo i primi venticinque minuti di questo match di Serie B. La prima chance capita sui piedi di Brunori che prova la conclusione dopo lo spunto di Augello, ma senza impensierire il portiere avversario.

Il Frosinone si fa vedere tra il 24′ e il 25′ con due occasioni, prima con un tiro centrale e poi una conclusione più simile ad un cross sempre di Koutsoupias. Vedere se si sbloccherà questa gara nell’ultima parte di primo tempo. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA PALERMO FROSINONE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa dicono i precedenti della diretta di Palermo Frosinone? Facciamo un passo verso le statistiche dei precedenti per capire l’abaco della storia verso chi punta tra le due compagini, in maniera tale da vedere chi sarà la favorita di oggi sotto questo punto di vista. Nei dieci scontri più recenti tra Palermo e Frosinone, il Palermo ha vinto cinque volte, il Frosinone due, mentre tre match sono finiti in pareggio. I rosanero hanno dunque un vantaggio netto, ma non schiacciante, e i gialloblù hanno dimostrato di potersela giocare, limitando il gap con i casi di parità.

Se il Palermo ha saputo fare la differenza, il Frosinone è riuscito a mordere ogni volta che si è trovato di fronte, impedendo che la serie si trasformasse in dominio assoluto. Il quadro generale è quello di una rivalità ben bilanciata, con toni caldi e concentrazione alta in ogni gara. Adesso via al commento live, non perdiamoci nemmeno un minuto della diretta di Palermo Frosinone, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

PALERMO FROSINONE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta Palermo Frosinone non ci sono opzioni, il match di Serie B viene comunque fornito in diretta streaming video sia da DAZN che da LaBChannel, per gli abbonati.

MATCH CHE PUÒ DIRE MOLTO!

Cerchiamo risposte nella diretta Palermo Frosinone, senza ombra di dubbio uno dei big match in questo avvio di stagione cadetta: per la seconda giornata di Serie B 2025-2026 si gioca alle ore 21:00 di sabato 30 agosto, e il Renzo Barbera è pronto a ribollire come già fatto nella bella vittoria sulla Reggiana.

Il Palermo, affidato a Filippo Inzaghi, dopo un paio di stagioni deludenti – secondo le aspettative – sembra aver fatto il salto di qualità: lo dice non solo la scelta dell’allenatore, ma anche una rosa che rappresenta un lusso per la Serie B e che però, a differenza appunto degli anni passati, adesso deve rispondere pienamente in campo.

Il discorso sembra valido anche per il Frosinone, l’anno scorso sotto il par da neopromosso; i ciociari hanno aperto le danze battendo l’Avellino allo Stirpe, ora il primo vero banco di prova per una squadra chiamata alla sterzata.

Nella diretta Palermo Frosinone ci sono davvero tutti gli ingredienti per un grande spettacolo, noi speriamo davvero che sia così e il punto d’interesse sta anche nel valutare in che modo le due squadre affronteranno la partita sul piano delle scelte degli allenatori, dunque prendiamoci del tempo per leggere le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO FROSINONE

Ecco allora le scelte per la diretta Palermo Frosinone, con la squadra rosanero in campo con un 3-4-2-1 nel quale Salim Diakité, Ceccaroni e Bani dovrebbero essere i centrali difensivi a protezione di Bardi; a centrocampo abbiamo innanzitutto la spinta di Pierozzi (in gol sabato scorso) e Augello dalle corsie, la regia di Filippo Ranocchia che sarà protetto da Segre, favorito sia su Palumbo che su Blin. Per quanto riguarda il reparto offensivo, Gyasi e Brunori trequartisti con Pohjanpalo da centravanti, ma dalla panchina spingono il francese Le Douaron e il giovane “locale” Giacomo Corona.

Massimiliano Alvini ha perso Calvani per squalifica: Bracaglia al centro della difesa con Monterisi, Palmisani il portiere del Frosinone che avrà poi in Anthony Oyono e Marchizza i due laterali bassi. In mezzo c’è Cichella che fa concorrenza a Koutsoupias e Calò; davanti a loro agisce uno tra Gelli e Barcella, mentre sulle corsie Ghedjemis e Kvernadze dovrebbero essere confermati come titolari anche nel big march contro il Palermo. Infine la prima punta: Raimondo è pronto a stupire in questo campionato di Serie B ed è in vantaggio su Zilli.

PALERMO FROSINONE: PRONOSTICO E QUOTE

È ovviamente interessante leggere le quote per la diretta Palermo Frosinone, in particolare quelle della Snai indicano nei rosanero la squadra favorita con un valore corrispondente a 1,87 volte la giocata sul segno 1, per contro il segno 2 che identifica il successo dei ciociari vi farebbe guadagnare 3,10 volte quanto messo sul piatto e infine abbiamo il segno X per il pareggio, che con questo bookmaker porta in dote una vincita equivalente a 4,50 volte la posta in palio.