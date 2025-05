DIRETTA PALERMO FROSINONE, CONSOLIDARE I PIAZZAMENTI

Comincia venerdì 9 maggio 2025 alle ore 20:30 la diretta Palermo Frosinone. Presso lo Stadio Renzo Barbera sta per andare in scena una battaglia tra due compagini che lottano con obiettivi molto diversi da raggiungere in questo finale di torneo. I padroni di casa non sono ancora infatti certi della qualificazione ai playoff nonostante i quarantotto punti già conquistati ed il raggiungimento della settima posizione. I siciliani devono infatti difendere il proprio piazzamento dal possibile assalto di Bari e Cesena, a quota 47, oltre che del terzetto formato da Modena, Sudtirol e Carrarese, tutte invece a 44 punti.

I rosanero arrivano però dalla sconfitta esterna patita contro il Cesena. I gialloblu, invece, sono reduci dal pareggio interno col Cittadella e galleggiano appena sopra la zona retrocessione con i loro quaranta punti, gli stessi del Mantova che li precede. I Leoni si piazzano al momento ad un solo punto di distacco dal Brescia e dalla Salernitana, entrambe a quota trentanove, ma anche la Sampdoria, a quota 37, ed il Cittadella, a 36, rimangono in corsa per salvarsi direttamente scalzandoli in graduatoria se non riusciranno a fare risultato in questi ultimi due impegni di campionato.

DOVE VEDERE LA DIRETTA PALERMO FROSINONE: LE INFO STREAMING, VIDEO E TV

La diretta Palermo Frosinone è su DAZN e la si può vedere dunque a pagamento in streaming con un’iscrizione. Accedi poi all’applicazione o al sito ufficiale per assistere alla gara che verrà trasmessa pure su LaB channel, presente sulla piattaforma Amazon Prime Video.

DIRETTA PALERMO FROSINONE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Si va verso l’impiego del 3-4-2-1 con Audero, Baniya, Magnani, Ceccaroni, Diakite, Gomes, Blin, Di Francesco, Insigne, Brunori e Pohjanpalo da parte di mister Dionisi nelle probabili formazioni della diretta Palermo Frosinone. Il modulo 4-3-3 con Cerofolini, A. Oyono, Monterisi, Bettella, Di Chiara, Vural, Darboe, Koutsoupias, Partipilo, Pecorino, Begic potrebbe invece essere la soluzione adottata dal tecnico Greco dall’inizio per cominciare con i suoi ciociari.

DIRETTA PALERMO FROSINONE, LE QUOTE

Nelle quote fornite dai bookmakers per la diretta Palermo Frosinone possiamo evidenziare quanto i siciliani siano favoriti alla vigilia del match. Stando ad esempio a Sisal, si può sottolineare come il successo dei rosanero sia senza dubbio la soluzione più probabile con cui potrebbe concludersi la sfida ed è per questo motivo che il segno 1 è pagato a 1.95. Il pareggio è il secondo risultato più probabile per l’esito finale di questo incontro, con l’x fissato a 2.90, mentre il 2, ovvero la vittoria ciociara, è infine data addirittura a 4.50.