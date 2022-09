DIRETTA/ Palermo Genoa streaming video tv: tanto blasone in campo (Serie B)

DIRETTA PALERMO GENOA: GRANDE SFIDA!

Palermo Genoa, in diretta venerdì 9 settembre 2022 alle ore 20.30 presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo, sarà una sfida valida per la 5^ giornata del campionato di Serie B. Tanto blasone in campo, si scontrano squadre che rappresentano grandi piazza e con decenni di Serie A alle spalle. Dopo una buona partenza, nella stagione del ritorno in cadetteria, il Palermo è stato costretto a frenare perdendo le ultime due partite contro Ascoli in casa e Reggina in trasferta, cercando ora una scossa contro una big.

Il Genoa è partito puntando più che mai alla Serie A ma quest’anno il campionato cadetto è molto competitivo e l’ultimo 3-3 interno col Parma ha mostrato ai Grifoni le difficoltà stagionali. Rossoblu comunque imbattuti a quota 8 punti, a una sola lunghezza dal terzetto di testa composto da Reggina, Frosinone e Brescia. Le due squadre tornano ad affrontarsi a Palermo per la prima volta dal 15 maggio 2017, vinsero 1-0 i siciliani in Serie A. Il Genoa non passa a Palermo dal 22 marzo 2008, 2-3 per i liguri in quell’occasione il risultato finale.

PALERMO GENOA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Palermo Genoa sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Palermo Genoa, come per tutte le altre sfide di Serie B, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO GENOA

Le probabili formazioni della diretta Palermo Genoa, match che andrà in scena allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Per il Palermo, Eugenio Corini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Lancini, Mateju; Saric, Stulac, Segre; Elia, Brunori, Di Mariano. Risponderà il Genoa allenato da Alexander Blessin con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Pajac; Portanova, Badelj, Strootman, Frendrup; Coda, Ekuban.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Palermo Genoa, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Palermo con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Genoa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.90.











