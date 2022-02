DIRETTA/ Palermo Juve Stabia video streaming tv: la ricca tradizione del match

DIRETTA PALERMO JUVE STABIA: TESTA A TESTA

La diretta di Palermo Juve Stabia sta per farci compagnia all’interno di una fiorente tradizione: nel nuovo millennio i precedenti sono 7, non tantissimi ma comunque abbastanza per delineare un quadro che va a favore della squadra rosanero, forte di 4 vittorie a fronte di 2 sconfitte, con un pareggio. L’unica volta in cui, negli ultimi 22 anni, la Juve Stabia è riuscita a festeggiare al Barbera lo aveva fatto in grande stile: il 4-2 del marzo scorso, una partita nella quale dopo il gol di Gregorio Luperini al 6’ le vespe si erano scatenate segnando con Luca Berardocco, Tommaso Fantacci e la doppietta di Alessandro Marotta, prima che ancora Luperini accorciasse le distanze.

Possiamo anche, in maniera curiosa, che le ultime tre vittorie del Palermo sono tutte esterne: l’ultima casalinga risale infatti al settembre 2013, all’inizio di una stagione in cui le due squadre erano in Serie B. L’allenatore dei siciliani era già Beppe Iachini, che aveva sostituito Gennaro Gattuso e si sarebbe preso la promozione: i gol del 3-0 erano stati firmati da Davide Di Gennaro, Abel Hernandez (su rigore) e Kyle Lafferty, in campo c’era anche Paulo Dybala. (agg. di Claudio Franceschini)

PALERMO JUVE STABIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Palermo Juve Stabia di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Per poter assistere alla gara, bisognerà essere abbonati al servizio streaming. Da anni ormai, la piattaforma digitale trasmette tutto il campionato di Serie C in diretta streaming video. E’ necessario avere una connessione ad internet ed essere in possesso di un dispositivo mobile o una Smart Tv dotati di applicazione dedicata.

ROSANERO A CACCIA DEI TRE PUNTI

Palermo Juve Stabia sarà diretta dall’arbitro Giuseppe Collu. La partita in programma sabato 12 febbraio alle ore 17:30 allo stadio Renzo Barbera di Palermo è valida per la ventiseiesima giornata del girone C di Serie C. I rosanero sono reduci dal pareggio conseguito sul campo del Campobasso, con il punteggio finale di 2-2. La squadra allenata da Silvio Baldini, ha vinto una sola volta nelle ultime cinque giornate, scivolando in settima posizione con 39 punti.

La Juve Stabia arriva alla sfida del Renzo Barbera, dopo aver vinto tra le mura amiche contro il Latina, gara terminata con il risultato di 1-0. Con i tre punti dello scorso turno, la compagine allenata da Stefano Sottili ha riscattato la sconfitta subita nel derby contro l’Avellino, disputato nella giornata precedente. Le vespe occupano l’ottava posizione in classifica con 33 punti, in zona playoff. Nella gara di andata tra le due compagini, Palermo e Juve Stabia si sono divisi la posta in palio, pareggiando 0-0.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PALERMO JUVE STABIA

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Palermo Juve Stabia, le quali si affronteranno nella sfida valevole per la ventiseiesima giornata del girone C di Serie C. L’allenatore dei rosanero, Silvio Baldini, dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 4-2-3-1. Questa la probabile formazione titolare del Palermo: Pelagotti; Accardi, Somma, Marconi, Giron; Odjer, Damiani; Floriano, Fella, Felici; Brunori.

Stefano Sottili, tecnico della Juve Stabia, dovrebbe rispondere con il modulo speculare 4-2-3-1. Eusepi dovrebbe reggere da solo il reparto offensivo, supportato dal trio Ceccarelli, Stoppa e Bentivegna. Ecco la probabile formazione titolare delle vespe per la trasferta di Palermo: Dini; Donati, Troest, Caldore, Dell’Orfanello; Davì, Scaccabarozzi; Ceccarelli, Stoppa, Bentivegna; Eusepi.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse della partita Palermo Juve Stabia di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Favorita la squadra di casa, con il successo del Palermo, abbinato al segno 1, quotato 1.87. L’eventuale pareggio tra le due compagini, viene proposto con il segno X a 3.40. Sembra difficile il successo esterno della Juve Stabia, con il segno 2 quotato 4.00.

