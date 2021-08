Diretta Palermo Latina/ Streaming video tv: rosanero favoriti (Serie C)

DIRETTA PALERMO LATINA: PADRONI DI CASA LANCIATI

Palermo Latina, in diretta naturalmente dallo stadio Renzo Barbera-La Favorita del capoluogo siciliano, ci attende alle ore 20.30 di questa sera, domenica 29 agosto 2021, per la prima giornata del girone C del nuovo campionato 2021-2022 della Serie C. Per motivi diversi, la diretta di Palermo Latina attirerà l’attenzione su entrambe le formazioni in campo. Il Palermo allenato da Giacomo Filippi rappresenta naturalmente una delle piazze più blasonate di questa Serie C, la risalita dai dilettanti ha visto i siciliani chiudere al settimo posto lo scorso campionato ma adesso il Palermo deve puntare ad inseguire la promozione, pur sapendo che servirà vincere il girone, oppure passare dai playoff ma con un solo posto in palio.

In casa contro il Latina, il debutto dovrebbe essere sulla carta non impossibile, ma i laziali di mister Daniele Di Donato cercheranno di fare la sorpresa al primo atto di un torneo al quale il Latina partecipa da ripescato dopo il secondo posto nel girone G della scorsa Serie D. Sulla carta dunque potremmo assistere a una partita scontata, ma sarà davvero così in Palermo Latina?

DIRETTA PALERMO LATINA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Palermo Latina non sarà garantita, ma ci sarà naturalmente la diretta streaming video che Eleven Sports garantisce anche in questa nuova stagione per tutte le partite del campionato di Serie C, in abbonamento oppure acquistando il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO LATINA

Diamo adesso uno sguardo anche alle probabili formazioni di Palermo Latina. Per i padroni di casa, questo debutto in campionato (a mercato ancora aperto) dovrebbe prevedere un modulo 3-4-1-2 con Pelagotti in porta; davanti a lui difesa a tre con Marong, Buttaro e Lancini; a centrocampo da destra a sinistra Almici, De Rose, Luperini e Giron, mentre qualche metro più avanti Floriano sarà il trequartista in appoggio ai due attaccanti Brunori e Soleri. La replica degli ospiti del Latina dovrebbe invece offrirci un modulo 4-4-2 con questi possibili titolari: Alonzi in porta; retroguardia a quattro con Ercolano, De Santis, Esposito e Nicolao da destra a sinistra; linea a quattro anche a centrocampo con Tessiore, Amadio, Marcucci e Rossi; infine il tandem d’attacco formato da Di Livio e Mascia.

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo infine a dare uno sguardo al pronostico su Palermo Latina in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sono favoriti i padroni di casa siciliani, la cui vittoria (segno 1) è quotata a 1,55, mentre poi si sale fino a quota 3,70 in caso di pareggio (segno X) e fino a 6,25 volte la posta in palio in caso di segno 2 per la vittoria esterna del Latina.



