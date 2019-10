Diretta Palermo Licata/ Streaming video tv: impegno tosto per i rosanero (Serie D)

Palermo Licata, in diretta dallo stadio Renzo Barbera, è valida per l’ottava giornata nel girone I del campionato di Serie D 2019-2020: si gioca alle ore 15:00 di domenica 20 ottobre. Continua la grande marcia dei rosanero, che entrano in questo turno a punteggio pieno e con il chiaro intento di allungare sulla concorrenza: dopo aver vinto sul campo del Biancavilla sono 6 i punti di vantaggio su Acireale e Troina, e dunque un’altra vittoria potrebbe far scattare una fuga definitiva verso la promozione in Serie C, unico obiettivo possibile (almeno sulla carta) di una società che vuole subito tornare grande. Al momento sono solo due le squadre ad aver sempre vinto: l’altra è il Mantova, dunque non è scontato il cammino che sta facendo un Palermo che oggi affronta una squadra dalla buona tradizione come il Licata, che al momento staziona in zona playoff ma è anche reduce dalla prima sconfitta della stagione, subita in casa contro il Savoia. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Palermo Licata; aspettando il calcio d’inizio della partita possiamo valutare le scelte dei due allenatori in materia di probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Palermo Licata non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma sappiamo bene che le partite dei rosanero per questa stagione sono fornite in esclusiva dalla piattaforma Eleven Sports: dunque gli abbonati, oppure coloro che volessero acquistare il singolo evento (ad un prezzo precedentemente fissato) potranno seguire la sfida di Serie D in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO LICATA

Palermo Licata potrebbe essere affrontata da Rosario Pergolizzi con un po’ di turnover, vista la rosa di qualità: in difesa Accardi potrebbe sostituire Lancini e affiancare Crivello a protezione di Pelagotti, con Doda e Vaccaro confermati sugli esterni. A centrocampo si candidano Ambro e Kraja: uno dei due potrebbe giocare al posto di Langella, con Martin e Alessandro Martinelli a completare un reparto che darà supporto al tridente offensivo, nel quale Ficarrotta e Sforzini potrebbero essere titolari. Difficile comunque scalzare un Ricciardo già autore di 6 gol; Felici invece può partire dalla panchina, con Santana confermato a destra. Il Licata di Giovanni Campanella gioca con modulo speculare: Porcaro e Maltese a protezione di Ingrassia, Daniello e Dama sulle fasce con una mediana nella quale Doda viene supportato da Aboubakar Diaby e Assenzio, anche se Caternicchia oggi potrebbe avere una maglia da titolare. Così anche Biondo, che se la gioca con uno tra Adeyemo e Gallon; l’unica conferma certa nel tridente sembra allora essere quella di Convitto, che sarà schierato largo a sinistra.



© RIPRODUZIONE RISERVATA