Diretta Palermo Manchester City streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live dell’amichevole al Barbera (oggi 9 agosto 2025)

DIRETTA PALERMO MANCHESTER CITY: AMICHEVOLE DI LUSSO CONTRO GUARDIOLA

Il calcio d’estate sa regalare incroci meravigliosi e imprevedibili: è il caso ad esempio della diretta Palermo Manchester City, che è in programma alle ore 21.00 di questa sera, sabato 9 agosto 2025, allo stadio Renzo Barbera del capoluogo siciliano, che accoglierà in amichevole un colosso del calcio internazionale.

Tutto questo è naturalmente favorito dal fatto che il Palermo fa parte del City Football Group, che ha portato in città la squadra più celebre del proprio gruppo, cioè naturalmente il Manchester City, per festeggiare degnamente i 125 anni del club rosanero, mettendo in palio nell’amichevole di stasera il cosiddetto Anglo-Palermitan Trophy.

Evidentemente per il Palermo di Filippo Inzaghi questa sarà l’amichevole più prestigiosa nel cammino di preparazione al campionato di Serie B 2025-2026, nel quale l’obiettivo dei rosanero siciliani deve essere uno solo, cioè naturalmente la promozione in Serie A, per colmare un’assenza che dura ormai dal 2017.

Obiettivi ambiziosi anche per il Manchester City, che nella scorsa stagione è rimasto stranamente a secco di titoli e allora adesso vuole tornare a dominare, in Inghilterra e in Europa, sempre sotto la guida di Pep Guardiola, che è anche andato in pellegrinaggio da santa Rosalia sfoggiando una maglietta con i volti dei giudici Falcone e Borsellino. Questo il contesto, ma cosa ci dirà la diretta Palermo Manchester City?

PALERMO MANCHESTER CITY IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Copertura eccellente per la diretta Palermo Manchester City in tv. Avremo i canali di Sky Sport e una ampia possibilità di diretta streaming video: tramite Sky Go o Now Tv, ma pure sulla piattaforma Dazn e in pay per view su OneFootball.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO MANCHESTER CITY

Naturalmente c’è curiosità anche attorno alle probabili formazioni per la diretta Palermo Manchester City. Mister Filippo Inzaghi per questa amichevole di lusso dovrebbe affidarsi a un modulo 3-4-2-1: in porta indichiamo Gomis; lavoro delicato per la difesa a tre composta da Diakite, Peda e Ceccaroni; a centrocampo invece dal primo minuto dovrebbero giocare Gyasi, Blin, Segre e Augello; sulla trequarti d’attacco Di Francesco e Brunori, centravanti dei rosanero naturalmente Pohjanpalo.

Tante stelle invece nel potenziale undici di partenza per il City di Pep Guardiola, che alla Favorita dovrebbe scendere in campo con il seguente modulo 4-2-3-1: il portiere Trafford; difesa a quattro con Nunes, Ruben Dias, Akè e Gvardiol; in mediana l’ex rossonero Reijnders insieme a Gundogan; sulla trequarti Bernardo Silva, Foden e Cherki e la ciliegina sulla torta sarà naturalmente Haaland in qualità di prima punta.