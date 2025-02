DIRETTA PALERMO MANTOVA (RISULTATO 1-0): RIGORE REVOCATO AI VIRGILIANI

Dopo appena 5’, sugli sviluppi di una punizione calciata da Burrai, Verre atterra Mensah in area, causando un rigore per il Mantova, poi annullato dopo revisione al VAR. All’11’, Baniya si rende protagonista di una bella progressione centrale, servendo Verre sulla sinistra: il suo tiro dalla distanza termina alto. Al 18’, Radaelli prova il mancino da fuori, sfiorando la traversa. Al 26’, il Palermo sblocca il match: Ranocchia imbuca per Pohjanpalo, che fa sponda per Verre, autore di una splendida conclusione sotto l’incrocio per l’1-0. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA PALERMO MANTOVA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Se non ha l’occasione di recarti allo stadio per vedere la diretta Palermo Mantova allora iscriviti a DAZN e guarda la partita in streaming ovunque di trovi. Seleziona l’evento sull’applicazione ufficiale da smart phone e tablet o connettiti dal browser.

SI GIOCA

Vediamo insieme qualche statistica sulla diretta di Palermo Mantova prima del fischio iniziale: dal punto di vista della solidità difensiva, il Palermo ha dimostrato una maggiore capacità di mantenere la propria porta inviolata, riuscendoci in 8 occasioni rispetto alle 5 del Mantova. Questo potrebbe essere il risultato di una retroguardia più organizzata o di una fase difensiva più efficace nel limitare le occasioni da gol avversarie. Analizzando il comportamento disciplinare, entrambe le squadre si attestano su valori abbastanza simili per quanto riguarda i cartellini gialli, con il Palermo che registra una media di 2.32 ammonizioni a partita, mentre il Mantova è leggermente più falloso con 2.6.

Una differenza significativa emerge invece nei cartellini rossi: il Palermo non ha ancora ricevuto espulsioni, mentre il Mantova ha una media di 0.08 cartellini rossi a gara, un dato che suggerisce una maggiore tendenza a commettere falli gravi o situazioni di gioco pericolose. Un altro aspetto interessante è il numero di corner conquistati a partita, dove il Palermo si dimostra più offensivo e propositivo con una media di 5.44 calci d’angolo, mentre il Mantova ne ottiene mediamente 3.96. Passiamo adesso al commento live della diretta di Palermo Mantova. (agg. Gianmarco Mannara)

PALERMO MANTOVA, QUANTA DIFFERENZA IN TRE PUNTI

Si parte alle ore 15:00 di domenica 16 febbraio 2025 con la diretta Palermo Mantova. Allo Stadio Renzo Barbera i rosanero tentano di ritagliarsi un posto in zona playoff così da continuare a sognare il ritorno in Serie A nella prossima stagione con i loro trentuno punti in nona posizione. Dopo aver interrotto la serie negativa di due sconfitte consecutive pareggiando invece nientemeno che contro lo Spezia nell’ultimo turno di campionato, i siciliani non vogliono subire ulteriori rallentamenti e cercheranno di avere la meglio su un avversario distante appena tre punti ma alle prese con ben altri problemi.

Il Mantova è infatti posizionato come quindicesima forza del torneo a ventotto punti, componendo un trio insieme con Sampdoria e Reggiana. Tuttavia, la zona retrocessione incombe alle spalle dei lombardi che potrebbero non solo essere scavalcati dalla Carrarese ma anche raggiunti sia dalla Salernitana che dal Sudtirol se non dovessero ottenere un risultato positivo. Lo scorso weekend in biancobandati non hanno potuto nulla contro la capolista Sassuolo.

DIRETTA PALERMO MANTOVA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nonostante il pareggio più recente, nelle probabili formazioni della diretta Palermo Mantova si va verso il riutilizzo del 3-5-2 con Audero, Baniya, Magnani, Ceccaroni, Diakité, Segre, Blin, Ranocchia, Lund, Pohjanpalo e Brunori da parte del tecnico di casa Dionisi. Non è invece certo che il modulo 4-2-3-1 con Festa, Maggioni, Brignani, Cella, Giordano, Trimboli, Burrai, Bragantini, Mancuso, Ruocco e Mensah possa essere la scelta migliore per il tecnico Possanzini venendo infatti da un KO.

DIRETTA PALERMO MANTOVA, LE QUOTE

La lettura delle quote per la diretta Palermo Mantova ci consegna un possibile vincitore già prima dell’inizio della contesa. Secondo i bookmakers come ad esempio Snai, i rosanero sembrano praticamente certi di aggiudicarsi i tre punti in palio con l’1 pagato ad appena 1.75 mentre il 2 e quindi la vittoria dei biancobandati risulta alquanto improbabile dato il 5.00 con cui viene quotato. Un risultato interessante da tenere sotto osservazione è il pareggio con l’x a 3.20.