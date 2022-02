DIRETTA/ Palermo Messina video streaming tv: ci sono anche sei incroci in Serie A

DIRETTA PALERMO MESSINA: I TESTA A TESTA

Il derby Palermo Acr Messina si racconta ovviamente da solo: noi possiamo farlo attraverso i testa a testa, ricordando per esempio che tra il 2004 e il 2007 queste due squadre si sono incrociate in Serie A. Tempi felici per entrambe, tempi felici per la Sicilia perché poi sarebbe arrivato anche il Catania ad aumentare la pattuglia dell’isola; in questo contesto il Palermo aveva vinto tre volte (tutte le partite casalinghe) mantenendo la sua imbattibilità fino al marzo 2007, quando il Messina finalmente, dopo aver pareggiato due volte al San Filippo, aveva vinto 2-0. Era stata anche una vittoria che aveva spezzato una serie negativa.

Vale la pena ricordare che, prima di quel successo, il Messina non batteva il Palermo dal dicembre 2002, e ancora più in là dobbiamo tornare per l’ultima vittoria esterna dei giallorossi, maturata nel dicembre 2000 nel girone B di Serie C1. Il Palermo invece ha festeggiato il successo casalingo più recente nel novembre 2019: eravamo in Serie D (girone I), la capolista allenata da Rosario Pergolizzi non aveva sbagliato al Barbera e, sulla strada verso quella che sarebbe stata una promozione sancita ufficialmente dall’algoritmo causa lockdown, aveva battuto l’Acr Messina grazie al gol messo a segno da Mattia Felici al 65’ minuto. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PALERMO MESSINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Palermo Messina non è una di quelle disponibili per questa ventunesima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PALERMO MESSINA: CHE SHOW AL BARBERA!

Palermo Messina, in diretta mercoledì 2 febbraio 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo, sarà una sfida valevole per il recupero della 21^ giornata del campionato di Serie C. Classico derby siciliano tra due squadre che navigano in acque piuttosto diverse in campionato. Con l’ultimo pareggio casalingo contro il Picerno il Messina è riuscito ad agganciare la Fidelis Andria al quartultimo posto in classifica, ma i peloritani restano sempre in cattive acque, invischiati nella lotta per non retrocedere.

Il Palermo è tornato alla vittoria in casa contro il Monterosi Tuscia, ma dopo un periodo negativo i rosanero sono scivolati al settimo posto in classifica, perdendo contatto non solo dal Bari primo della classe ormai irraggiungibile, ma anche al momento dal terzetto al secondo posto. Nel match d’andata di quest’anno 1-1 tra Messina e Palermo, ultimo precedente disputato al “Barbera” datato 24 novembre 2019, vinsero i rosanero di misura con il punteggio di 1-0.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO MESSINA

Le probabili formazioni della diretta Palermo Messina, match che andrà in scena allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Per il Palermo, Giacomi Filippi schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pelagotti; Accardi, Lancini, Marconi, Crivello; De Rose, Damiani, Floriano, Luperini, Valente; Brunori. Risponderà il Messina allenato da Ezio Raciti con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Lewandowski; Fantoni, Celic, Carillo; Rondinella, Fofana, Damian, Simonetti, Fazzi; Adorante, Baldé.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match tra Palermo e Messina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Palermo con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo del Messina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.00.

