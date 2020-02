Diretta Palermo Messina/ Streaming video tv: grande derby siciliano (Serie D)

Palermo Messina, in diretta dallo stadio Renzo Barbera-La Favorita, è una partita valida per la ventiduesima giornata del girone I del campionato di Serie D 2019-2020. Appuntamento alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 2 febbraio 2020, con questo derby siciliano che rievoca tempi migliori. Mette infatti una certa tristezza pensare a Palermo Messina come a una partita di Serie D, ma purtroppo al momento questa è la realtà. I rosanero padroni di casa sembrano comunque sulla strada per tornare fra i professionisti al più presto: il Palermo infatti con l’ultima vittoria sul campo del Marina di Ragusa è salito a quota 51 punti e conserva cinque lunghezze di vantaggio sul Savoia, che è la prima (e unica) inseguitrice. Il Messina in realtà non sfigura ed è infatti terzo, però con 39 punti, dunque già assai lontano dal vertice nonostante la vittoria di domenica scorsa contro il Biancavilla.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Palermo Messina, che non viene trasmessa sui canali del nostro Paese; tuttavia le partite stagionali della squadra rosanero sono fornite in esclusiva da Eleven Sports, che ne ha acquisito i diritti; dunque dotandovi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone potrete assistere alla sfida in diretta streaming video, abbonandovi al servizio oppure acquistando il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO MESSINA

Analizziamo adesso insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni di Palermo Messina. I padroni di casa allenati da Rosario Pergolizzi dovrebbero proporci un offensivo modulo 3-4-3 con Peretti, Crivello e Lancini nella difesa a tre davanti al portiere Pelagotti. A centrocampo da destra a sinistra scegliamo Langella, Kraja, Mauri e Crivello, mentre il tridente offensivo del Palermo dovrebbe vedere gli esterni Felici e Floriano ai fianchi del centravanti Sforzini. La replica del Messina di mister Ernesto Gabriele invece dovrebbe passare tramite un 4-4-1-1 con questi possibili titolari: in porta Marone, protetto dalla difesa a quattro formata da Casella, D. Marchetti, Fissore e Brunetti; a centrocampo Bevis, Giuffrida, A. Marchetti e Camara, mentre Coria agirà da trequartista in appoggio all’attaccante Dambros.



© RIPRODUZIONE RISERVATA