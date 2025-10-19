Diretta Palermo Modena, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Barbera per l'ottava giornata di Serie B 2025/2026.

DIRETTA PALERMO MODENA (RISULTATO 1-0): SIAMO NELLA RIPRESA

Giunti al cinquantacinquesimo minuto, il risultato tra Palermo e Modena è ancora fermo sull’1 a 0. Nella prima parte del secondo tempo, cominciato con l’ingresso di Gomes al posto di Segre fra i calciatori del Palermo, i Geminiani suonano la carica come accaduto in avvio forzando Joronen alla parata sul colpo di testa di Gliozzi al 54′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA/ Modena Entella (risultato finale 2-0): Gliozzi trova il modo! (oggi 5 ottobre 2025)

DIRETTA PALERMO MODENA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Potrai vedere la diretta Palermo Modena solo in streaming ed utilizzando una tra le due applicazioni di DAZN ed Amazon Prime Video. Chi fosse abbonato a quest’ultima dovrà anche iscriversi al canale LaB Channel per poter visionare l’evento.

FINE PRIMO TEMPO!

Al termine del primo tempo le formazioni di Palermo e Modena sono tornate negli spogliatoi sul punteggio di 1 a 0. Gli ospiti insistono con Sersanti al 13′ ed i padroni di casa replicano al 15′ di testa con Diakite. I siciliani passano quindi in vantaggio al 32′ grazie alla rete messa a segno da Segre ed al 43′ Brunori manca il raddoppio. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Diretta/ Spezia Palermo (risultato finale 1-2): colpo rosanero in Liguria (Serie B, 4 ottobre 2025)

AVVIO DI PARTITA

In Sicilia la partita fra Palermo e Modena è iniziata da poco più di una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali della sfida gli ospiti sostituiscono per infortunio Tonoli con Dellavalle già all’8′ ma provano ad affacciarsi in avanti all’11’ con Gliozzi che non ci arriva per un soffio. Le formazioni ufficiali: PALERMO (3-4-1-2) – Joronen; Diakité, Peda, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo; Brunori, Pohjanpalo. Allenatore: Inzaghi. MODENA (3-5-2) – Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zanimacchia, Santoro, Gerli, Sersanti, Zampano; Gliozzi, Di Mariano. Allenatore: Sottil. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Diretta/ Carrarese Modena (risultato finale 0-0): poche emozioni, nessun gol (Serie B, 1 ottobre 2025)

SI COMINCIA

Pochi giri di orologio ci separano dalla diretta di Palermo Modena, il che ci porta alla nostra classica rubrica sulle statistiche che possono aiutarci nel capire chi tra queste due formazioni avrà il pallino del gioco o meno, e chi sarà più avvantagiata nel portare a casa i tre punti. I rosanero tengono una media di possesso del 60%, generando 1,9 xG e 1,7 xA a partita, con 7 tocchi medi in area avversaria, uno dei valori più alti della categoria. Il Modena preferisce un calcio più pragmatico (49% di possesso, 1,3 xG) ma vanta un’efficacia sotto porta del 26%, la più alta nelle ultime cinque gare.

A livello fisico, i canarini coprono 10,3 km per giocatore, mentre il Palermo si attesta sui 9,8 km, ma compensa con precisione e ritmo di circolazione (88% di passaggi riusciti). Numeri che preannunciano una gara aperta: il Modena proverà a contenere, il Palermo dovrà tradurre il dominio territoriale in concretezza. Adesso passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Palermo Modena, il fischio di inizio è vicino e con esso il nostro commento live, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

PALERMO MODENA, IN PALIO C’E’ IL PRIMATO!

E’ un big match quello previsto con la diretta Palermo Modena in programma domenica 19 ottobre 2025 dalle ore 15:00. Presso lo Stadio Renzo Barbera va in scena la partita più importante dell’ottava giornata del campionato di Serie B per la stagione 2025/2026 visto che a scontrarsi sono le due squadre che stanno in vetta alla classifica.

I padroni di casa arrivano a questo appuntamento occupando la seconda posizione con i loro quindici punti sin qui guadagnati e, siccome entrambe non hanno ancora rimediato sconfitte dall’inizio del torneo, con un pareggio in più all’attivo rispetto ai rivali di turno. Lo scorso weekend hanno in ogni caso vinto contro lo Spezia.

I rosanero potrebbero dover dare ancor di più in questo impegno in confronto a quanto accaduto contro i liguri, che occupano il ventesimo posto. Il Modena è infatti capolista della cadetteria con i suoi diciassette punti e vuole restare primo anche dopo questo incontro, tenendo lontane pure le altre inseguitrici che sognano il primato.

Gli emiliani hanno a loro volta conquistato il successo nella giornata precedente avendo la meglio sulla Virtus Entella per 2 a 0 grazie alle reti messe a segno nel corso del secondo tempo da Ettore Gliozzi su calcio di rigore prima e da Pedro Mendes, assistito da Luca Magnino, al novantesimo minuto poi.

PALERMO MODENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Palermo Modena: anche per questa partita mister Filippo Inzaghi punterà quasi certamente sull’ormai rodato 3-4-2-1 iniziale con Joronen in porta, Peda, Bani e Veroli dietro, Pierozzi, Gomes, Blin ed Augello a centrocampo, Palumbo e Le Douaron alle spalle del centravanti Pohjanpalo. Nemmeno il tecnico Sottil dovrebbe rinunciare al modulo 3-5-2 per i Canarini con Chichizola fra i pali, Tonoli, Adorn e, Nieling in difesa, Zampano, Santoro, Gerli, Pyyhtia e Zanimacchia nel mezzo, Di Mariano e Gliozzi in attacco.

PALERMO MODENA, LE QUOTE

Il successo dei padroni di casa pare essere l’esito finale più probabile per la diretta Palermo Modena a giudicare dalle quote proposte dai bookmakers. Ad esempio Sisal paga il segno 1 a solo 2.10, in netto contrasto con l’eventuale vittoria degli ospiti, data appunto invece a 3.50. Il pareggio sarà infine una soluzione intermedia per gli scommettitori con l’x quotato a 3.25.