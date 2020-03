Diretta Palermo Nola/ Streaming video tv: rilancio immediato dei rosanero? (Serie D)

Palermo Nola, domenica 1 marzo 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Barbera di Palermo, sarà una sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie D 2019-2020. Nell’ultima sfida di campionato contro il Licata i rosanero sono stati sconfitti a sorpresa con un secco 2-0, tornando a perdere dopo una serie di 5 vittorie consecutive. La contemporanea sconfitta del Savoia sul campo del Messina ha permesso però al Palermo di veder restare intatto il vantaggio sulla seconda in classifica, 7 punti che la squadra di Pergolizzi sarà ora chiamata a gestire nelle restanti 9 partite di campionato. Si comincia da questa sfida interna contro un Nola che staziona a metà classifica, all’ottavo posto dopo il poker calato sul campo del Biancavilla, un 1-4 che ha rappresentato per i campani la seconda vittoria consecutiva, la quarta nelle ultime cinque sfide di campionato che ha portato i bianconeri a +9 dalla zona play out. Nel match d’andata Palermo vincente di misura sul campo del Nola, 0-1 firmato da una rete messa a segno da Lancini.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Palermo Nola non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO NOLA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Palermo Nola, domenica 1 marzo 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Barbera di Palermo, sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie D. Il Palermo allenato da Pergolizzi dovrebbe scegliere il 4-2-3-1 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Pelagotti, Martinelli, Ficarrotta, Lancini, Doda, Crivello, Floriano, Mauri, Silipo, Langella, Peretti. Il Nola guidato in panchina da Esposito sarà chiamata a rispondere con un 4-3-3 così disposto sul rettangolo verde: Capasso; S. Sannia, Andrulli, Cardone, A. Sannia, Raimondi, Marigliano, Acampora, Maggio, Poziello, Giliberti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Palermo e Nola. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 3.50, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.00 e la vittoria in trasferta viene quotata a 1.95. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 2.10, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 1.65.



© RIPRODUZIONE RISERVATA