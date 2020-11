Diretta Palermo Paganese/ Streaming video tv: rosanero per risalire (Serie C)

DIRETTA PALERMO PAGANESE: I SICILIANI IN CERCA DI CONFERME

Palermo Paganese, in diretta dallo stadio Renzo Barbera-La Favorita del capoluogo siciliano, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 15 novembre 2020, per l’undicesima giornata del girone C della Serie C 2020-2021. La diretta di Palermo Paganese si presenta sicuramente interessante per più di un motivo: giovedì pomeriggio la vittoria sul campo della Juve Stabia è stata ossigeno puro per i rosanero siciliani, reduci da una prima parte di campionato con complicazioni di ogni genere. Una sola vittoria, per quanto prestigiosa, non può tuttavia bastare per risalire in classifica, dunque per il Palermo l’obiettivo è chiaro: agguantare la seconda vittoria per cominciare a respirare un’aria più tranquilla e sperare di vivere un buon campionato. La Paganese dal canto suo marcia per ora senza infamia e senza lode: 10 punti in altrettante partite disputate, media di un punto esatto a partita confermata anche nel turno infrasettimanale, quando i campani hanno pareggiato nel derby contro l’Avellino. Per non rischiare guai, la Paganese avrebbe bisogno di fare punti anche a Palermo.

DIRETTA PALERMO PAGANESE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Palermo Paganese non sarà disponibile, tuttavia dobbiamo sottolineare il fatto che la diretta streaming video su Eleven Sports, casa della Serie C ormai da diverse stagioni, sarà disponibile in chiaro per tutti come da accordi presi dalla Lega Pro nelle scorse settimane in risposta al momento che stiamo vivendo, che impedisce ai tifosi di andare allo stadio per vedere dal vivo le partite.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO PAGANESE

Esaminiamo anche le notizie circa le probabili formazioni di Palermo Paganese, per i rosanero consideriamo che si tratta del terzo impegno in sei giorni dopo un periodo invece di stop. Comunque possiamo ipotizzare un 4-3-2-1 con Pelagotti in porta; difensori Almici, Palazzi, Marconi e Corrado; nel terzetto di centrocampo Broh, Martin e Odjer; infine il reparto offensivo, con Kanoutè e Rauti sulla trequarti a supporto del centravanti Saraniti. Gli ospiti potrebbero rispondere con il modulo 3-5-2: Campani in porta; retroguardia a tre con Sbampato, Schiavino e Sirignano; folta linea a cinque a centrocampo, con da destra a sinistra Mattia, Gaeta, Bonavolontà, Scarpa e Squillace; infine Guadagni e Diop potrebbero comporre il tandem d’attacco della Paganese.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Palermo Paganese in base alle quote dell’agenzia Snai. Segno 1 favorito e di conseguenza quotato a 1,83 volte la posta in palio, si sale invece poi fino a quota 3,25 in caso di pareggio (naturalmente segno X) ed infine a 4,50 volte la giocata in caso di segno 2, per coloro che avranno creduto nella vittoria esterna della Paganese.



