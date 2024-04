DIRETTA/ Palermo Parma video streaming tv: rosanero in vantaggio nella storia (Serie B, 19 aprile 2024)

DIRETTA PALERMO PARMA: I PRECEDENTI NEL TESTA A TESTA

La diretta della sfida Palermo Parma ha un alto sapore di Serie A per i tifosi di entrambe le formazioni. Ospiti che sono vicinissimi all’approdo in massima serie dopo una grande stagione che li vede ancorate al primo posto con 69 punti. Dall’altra parte la tifoseria rosanero sta sicuramente deludendo le grandi aspettative della campagna estiva. I precedenti giocati dalle due formazioni sorridono maggiormente alla squadra rosanero che ha avuto la meglio in 21 occasioni. Il secondo risultato più frequente ha visto trionfare il Parma in 17 casi mentre nelle restanti 16 partite sono arrivati dei pareggi. Tra le partite da sottolineare, i tifosi ricorderanno sicuramente il pirotecnico 3-3 del marzo 2005.

Per il Parma doppietta per Alberto Gilardino e gol di Domenico Morfeo. Per il Palermo la risposta è arrivata dal bomber Luca Toni con una rete. A completare le reti rosanero Franco Brienza e l’autogol di Paolo Cannavaro. In tempi più recenti le due squadre si sono affrontate non soltanto in serie A ma anche in Coppa Italia. Palermo che riuscì ad avere la meglio nel gennaio del 2011 dopo i calci di rigore, grazie alla realizzazione di Martinez. L’ultima partita in serie B giocata tra le due formazioni è quella della gara di andata. 3-3 il risultato finale con due perle assolute di Matteo Brunori, capitano del Palermo. (Marco Genduso)

PALERMO PARMA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La sfida tra la sesta e la prima in classifica sarà trasmessa sia su Sky che su Dazn. La diretta Palermo Parma si potrà tranquillamente visionare su entrambe le emittenti in base alla preferenza del telespettatore. Necessario in ambo i casi l’abbonamento.

Ricordiamo sempre che si potrà fruire della diretta streaming di Palermo Parma tramite Sky Go o l’applicazione di Dazn, entrambe su telefono così come su tablet o qualsiasi altro dispositivo mobile da portare con sé.

RICORDI DI SERIE A

Il sogno Serie A è sempre più vicino e la distanza con la promozione aritmetica si riduce sempre di più. Prima di festeggiare però vanno archiviate più partite possibili e la diretta Palermo Parma può essere uno dei tanti mattoncini che da inizio stagione i crociati stanno mettendo uno sopra l’altro per raggiungere quel primo posto che difendono con ben cinque punti di vantaggio sul Como. Il Palermo ha altri obiettivi, o meglio, differenti modi per raggiungerli.

Se il Parma vede con fiducia il primo posto, il Palermo dovrà ambire più che altro ai playoff. Il secondo posto dista 13 lunghezze e le quattro partite di fila dei rosanero senza vittoria hanno compromesso ancora di più questa strada. Insomma, i pareggi con Sampdoria e Cosenza obbligano il Palermo a puntare al miglior piazzamento playoff. Il Parma come detto aspetta solo l’ok per dar via alla festa per un ritorno in A attesissimo.

PALERMO PARMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Avviciniamoci al fischio d’inizio con le probabili formazioni della diretta Palermo Parma, molto diverse tra loro per assetto tattico. Partiamo dai padroni di casa che scelgono 3-5-2 con Pigliacelli in porta, difesa formata da Diakité, Lucioni e Ceccaroni. Gli esterni a tutta fascia saranno Di Mariano e Lund con Segre, Gomes e Di Francesco a centrocampo. In attacco Brunori e Mancuso.

Il Parma invece vuole e sceglie la difesa a quattro formata da Delprato, Osorio, Circati e Zagaritis davanti a Chichizola. In mediana il compito di rompere e costruire il gioco sarà di Cyprien e Hernani mentre Man, Bernabé e Mihaila avranno il compito di supportare Charpentier .

PALERMO PARMA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Se per voi l’esito della diretta Palermo Parma è prevedibile, non vi resta che dare uno sguardo alle quote per le scommesse prima di piazzare la vostra puntata. La vittoria dei rosanero è data a 2.80, più dei 2.38 del 2. L’esito più alto è sicuramente il pareggio a 3.60.

L’andata era finita con uno spettacolare 3-3. Le squadre riusciranno a segnare almeno un gol a testa? In caso di scommesse vincente, andrà moltiplicata una quota di 1.62 all’importo.











