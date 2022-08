DIRETTA PALERMO PERUGIA/ Streaming video tv: esordio di Corini (Serie B)

DIRETTA PALERMO PERUGIA: BRUNORI ED ESORDIO IN SERIE B PER IL CITY GROUP

La diretta di Palermo Perugia è prevista per sabato 13 agosto alle ore 20:45. C’è tanto entusiasmo per questa nuova stagione di Serie B. Una A2, come detto da molti, che deve dimostrare di esserlo e lo farà proprio con il match tra i rosanero ed il Perugia. Palermo che ha vinto la prima stagionale contro la Reggiana grazie al solito Matteo Brunori arrivato dalla Juventus con una cifra importante per la categoria, grazie all’avvento del City Football Group. Il Palermo difatti, in estate ha vissuto due momenti importanti: la promozione in Serie B, al termine dei playoff di Serie C vinti grazie alla classe di Matteo Brunori e Roberto Floriano, su tutti, scatenati.

Oltre la promozione sul campo, ottenuta con la doppia finale vinta contro il Padova, la cessione del club di Dario Mirri, rimasto comunque in società, al fondo di Mansour, del Manchester City. Dopo due grandi notizie, però, le dimissioni di Silvio Baldini e Renzo Castagnini, apparse come un fulmine a ciel sereno che hanno portato la squadra, dapprima alla vittoria contro la Reggiana e poi alla batosta contro il Torino, sempre in Coppa Italia. Perugia che invece con Fabrizio Castori, dopo l’ottavo posto della scorsa annata, vuole sicuramente migliorare per conquistare la A. Ma come finirà la diretta Palermo Perugia?

PALERMO PERUGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE IL MATCH

Aspettando Palermo-Perugia, vi informiamo che sarà possibile seguire la sfida in diretta televisiva in tanti modi: sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Now Tv, Dazn, Helbiz Live e Sky Go. La diretta Palermo Perugia, come per tutte le altre sfide della Serie B, godrà della possibilità di essere vista in più modi possibili affinché ogni singolo tifoso, ed amante della Serie B, nella fattispecie di Palermo e Perugia possano vedere la partita della propria squadra del cuore.

La prima in panchina per Eugenio Corini, arrivato a Palermo domenica 7 agosto 2022 a Palermo a Punta Raisi. Per Corini è un ritorno in panchina a Palermo: per lui esperienza da urlo in maglia rosanero essendo stato capitano durante la promozione in A dei rosanero nella stagione 2003-04 con prima qualificazione in Europa con il patron Maurizio Zamparini.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO PERUGIA

Andiamo ad approfondire le probabili formazioni della diretta Palermo Perugia: rosanero che tra i pali schiereranno Mirko Pigliacelli. La prima formazione di Eugenio Corini A vedrà a destra spazio per Alessio Buttaro con Nedelcearu e Marconi centrali con Sala in vantaggio su Crivello sull’out di sinistra. Centrocampo a due con Damiani e Broh che con alte probabilità possono partire dal primo minuto. Tre mezzepunte con Elia a destra, ex di giornata, Floriano e staffetta Stoppa e Soleri per il posto di trequartista. In avanti non ci sono dubbi: Matteo Brunori con la casacca numero 9 in attacco.

Perugia che invece, conferma tra i pali per Gori, già titolare in Coppa Italia contro il Cagliari; difesa con Dell’Orco, ex Sassuolo, Vulikic e Sgarbi. Centrocampo a 5 con Thiago Casasola, che Castori ha già avuto a Salerno, sulla fascia destra. A sinistra Righetti in ballottaggio con Paz. In mezzo al campo cerca conferma l’ivoriano Kouan con Vulic e Lisi accanto. In attacco dovrebbero agire Melchiorri come punta e dietro le sue spalle Giuseppe Di Serio, scuola Benevento ed in gol contro il Cagliari.

LE QUOTE DI PALERMO PERUGIA

Guardiamo le quote della diretta Palermo Perugia che andrà in scena sabato 13 agosto alle ore 20:45: 1 del Palermo dato a 2.10; pareggio a 3.20 e vittoria esterna del Perugia data a 3.50, seguendo le quote del sito Bwin. Partita che si appresta ad essere molto equilibrata seguendo anche le quote stesse del match.

Diverse le quote, ma non di tanto, invece, quelle della Snai: 2.15 la vittoria del Palermo con il pareggio dato a 3.10 e vittoria del Perugia data con la quota di 3.40, quindi più bassa rispetto a quella offerta da Bwin. Quote migliori per il Palermo quelle date dalla Goldbet con 2.20 come quota della vittoria della squadra dei rosanero di Eugenio Corini.











