DIRETTA PALERMO PESCARA (RISULTATO FINALE 5-0): MANITA

Finisce qui la diretta Palermo Pescara, risultato finale di 5-0. Ha chiuso i giochi, se mai ce ne fosse stato bisogno, è stato Diakite all’82esimo che riceve in corsa da Vasic che col mancino pennella sulla testa del compagno.

Ricordiamo le altre reti con Bereszynski che ha aperto le marcature, Segre con il raddoppio, tris di Pierozzi e poker di Brunori poco prima del definivo 5-0 da parte di Diakite a pochi minuti dal termine. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA PALERMO PESCARA (RISULTATO 3-0): E SONO TRE

Riparte la diretta Palermo Pescara con il secondo tempo che sta regalando grandi gioie ai tifosi della squadra di casa che sono già 3-0. Al primo della ripresa aveva segnato Segre mentre al 58esimo ci ha pensato Pierozzi.

L’ex Torino non manca l’appuntamento sul pallone raddoppiando le marcature. Poco dopo merito di Pierozzi che realizza il tris su assist di tacco da parte di Brunori: è un grande Palermo fino a qui. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA PALERMO PESCARA (RISULTATO 1-0): A RIPOSO

Termina il primo tempo della diretta Palermo Pescara, risultato sempre di 1-0. Fin qui decide il laterale difensivo Bereszynski che ha vestito i panni del centravanti per dare un segnale ai suoi segnando il gol del vantaggio.

Al 25esimo chance per la raddoppio capitata a Pohjanpalo che di testa ha impegnato severamente l’estremo difensore degli ospiti, in balia della grande mole di occasioni crete dai rosanero. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA PALERMO PESCARA (RISULTATO 1-0): RETE CASALINGA

Comincia la diretta Palermo Pescara, risultato di 1-0 dopo questa primissima parte di gara. Il merito di aver sbloccato il match va dato a Bereszynski: il terzino campione d’Italia col Napoli beffa l’ex di serata Deplanches con un destro in area.

Ottimo avvio dei siciliani che vogliono cancellare le ultime due uscite ovvero le sconfitte contro Catanzaro e Monza senza nemmeno segnare. Duro compito per il Pescara stando a quanto visto finora. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA PALERMO PESCARA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Sicuramente è una delle partite più nobili di questa giornata, la diretta Palermo Pescara di conseguenza ci regala spunti gustosi parlando della sua storia recente. Non a caso fra le dieci sfide più recenti ce ne sono anche quattro in Serie A, nei campionati 2012-2013 e 2016-2017, nella massima categoria sorride il Pescara grazie a due successi casalinghi e due pareggi in trasferta. Le altre sei partite sono state ovviamente in Serie B e qui la musica è differente, con tre vittorie per il Palermo, due pareggi e un solo successo per gli abruzzesi, portando il totale in perfetto equilibrio con tre vittorie per parte più quattro pareggi.

Si torna a disputare questa partita dopo oltre sei anni, la diretta Palermo Pescara infatti mancava dal campionato cadetto 2018-2019, quando il fattore campo fu determinante: 3-0 per il Palermo all’andata alla Favorita, 3-2 per il Pescara al ritorno all’Adriatico. Stasera però finalmente aggiorneremo questi numeri, chi avrà la meglio nel match serale del sabato? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Palermo Pescara, streaming video dove seguire la partita

Essendo la diretta Palermo Pescara l’ultima sfida in programma avrà inizio alle 19.30, lo spettacolo che verrà messo in campo sarà visibile da tutti i tifosi e gli appassionati della competizione che potranno appoggiarsi allo streaming su Dazn, se in possesso di uno dei piani Start, Standard, Plus e Goal Pass, o su LAB Channel, che si appoggia alle piattaforme Amazon Prime Video e OneFootball.

Delfino ancora a rischio retrocessione

A chiudere la prima parte dell’undicesima giornata della Serie B sarà la diretta Palermo Pescara che si giocherà allo Stadio Renzo Barbera e che avrà un valore importantissimo per entrambe le squadre e in vista dell’ottenimento dei loro obiettivi stagionali, i rosanero infatti devono tornare a lottare per le prime posizioni di classifica visto che dopo la sconfitta casalinga 0-3 contro il Monza sono finiti al quinto posto con 16 punti, l’obiettivo rimane comunque quello di ottenere la promozione e possibilmente farlo senza dover passare dai playoff.

Per i biancazzurri invece la sfida potrebbe essere fondamentale per raggiungere la salvezza, l’obiettivo che la dirigenza ha deciso dopo l’inaspettata promozione dalla Serie C ottenuta nella stagione passata, settimana scorsa è arrivato un pareggio 1-1 contro l’Avellino, squadra sicuramente in condizione migliore ma che stava vivendo un momento di crisi di risultati.

Palermo Pescara, probabili ventidue in campo

Per la diretta Palermo Pescara i due tecnici avranno un approccio diversi visto che Filippo Inzaghi cercherà di cambiare qualcosa nel suo 3-4-2-1 per tornare a vincere mentre Vincenzo Vivarini dovrebbe confermare il suo 3-5-2 a meno di infortuni o squalifiche, nei rosanero quindi scenderanno in campo Joronen come portiere, Pierozzi, Peda e Ceccaroni come difensori, Augello, Palumbo, Ranocchia e Vasic come centrocampisti, Corona e Segre trequartisti alle spalle di Pohjanpalo unica punta. I biancazzurri scelti come titolari invece saranno Desplanches, Corbo, Giannini e Capellini, Corazza, Valzania, Squizzato, Dagasso e Letizia, Meazzi e Di Nardo.

Palermo Pescara, quote e possibile esito finale

Secondo Sisal e altri vari bookmakers la diretta Palermo Pescara dovrebbe avere un risultato già scritto vista la netta superiorità della squadra padrona di casa sia per i giocatori di cui può disporre sia per la posizione in classifica, la vittoria dei rosanero infatti è stata quotata a 1.30 come il risultato più probabile. La vittoria dei biancazzurri è invece il valore più alto dato ad uno dei possibili risultati ed è pari a 6.65 in quanto viene visto come molto improbabile che si verifichi, a metà strada c’è il pareggio che rimane molto difficile e verrà pagato 4.50 in caso si dovesse verificare.