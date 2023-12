Diretta/ Palermo Pisa video streaming tv: mancanza di continuità per entrambe (Serie B, 16 dicembre 2023)

DIRETTA PALERMO PISA, A CACCIA DEI TRE PUNTI

La diretta Palermo Pisa, in programma sabato 16 dicembre alle ore 16:15, racconta della 17esima giornata di Serie B. I rosanero sono entrati in un vortice di pareggi e sconfitte. Le ultime quattro giornate di campionato hanno visto il Palermo dividere la posta in palio con Ternana e Parma così come regalare i tre punti contro Cittadella e Catanzaro, entrambe in casa. L’ultima vittoria è quella contro il Brescia di inizio novembre, più precisamente l’otto.

Il Pisa nelle ultime cinque uscite ha collezionato sei punti, un bottino frutto di una vittoria, quella col Sudtirol, tre pareggi e infine la sconfitta sul campo del Catanzaro. I neroazzurri stanno vivendo una stagione dove la continuità non è praticamente ancora mai arrivata e a testimoniarlo più di ogni altra cosa è la posizione in classifica ovvero un tredicesimo posto, più vicino al playout che ai playoff.

DIRETTA PALERMO PISA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Palermo Pisa sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Per l’emittente televisiva sarà necessario abbonarsi al pacchetto Calcio mentre per il servizio streaming esiste un unico abbonamento per fruire di tutti i servizi.

La diretta streaming Palermo Pisa sarà dunque visibile sia su Sky Go su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. Lo stesso vale per l’applicazione di DAZN che però oltre ai precedenti modi di fruizione si aggiunge anche la console di gioco.

DIRETTA PALERMO PISA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Palermo Pisa vedranno i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Pigliacelli, retroguardia composta da Buttaro, Lucioni, Marconi e Lund. Da destra verso sinistra la zone nevralgica del campo sarà occupata da Coulibaly, Gomes e Segre mentre in avanti spazio a Di Mariano, Brunori e Di Francesco.

Il Pisa replica con un 4-2-3-1. Tra i pali Nicolas, il pacchetto arretrato vedrà Esteves, Leverbe, Hermannsson e Beruatto. A centrocampo Marin e Piccinini daranno qualità e quantità con Tramoni, Valoti e Mlakar dietro al centravnati Moreo.

DIRETTA PALERMO PISA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Palermo Pisa danno favorita la squadra di casa a 1.91. Secondo bet365, il 2 fisso vale 4.20 mentre la X a 3.40.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, sono quotati a 2.15, più alti dell’Under a 1.67. Infine, Gol e No Gol sono dati rispettivamente a 1.95 e 1.80.

