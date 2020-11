DIRETTA/ Palermo Potenza (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca!

DIRETTA PALERMO POTENZA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta per cominciare la diretta di Palermo Potenza, e nella trepidante del fischio d’inizio pure sarà il caso di dare un occhio anche ad alcuni dati fin qui segnati dai due club. Cominciamo dal siciliani, che in vista della 12^ giornata che occorrerà nel weekend finora hanno disputato appena otto incontri: qui i rosanero hanno collezionato nove punti, con 3 pari e due successi, questi poi arrivati solo negli ultimi due match. Da risistemare però il dato relativo al gol visto che il Palermo ha segnato sette reti contro le dieci subite. Ecco poi contro il Potenza, a quota 10 incontri disputati e solo nove punti rimediati: a tabella per gli ospiti oggi contiamo infatti appena due vittorie e ben 5 sconfitte, oltre che un bilancio gol alto ma negativo, con ben 20 reti subite (e 13 fatte). Da aggiungere che i rossoblu fuori casa non regalano scintille: in cinque trasferte hanno realizzato appena un successo e ben 4 KO. Ma ora diamo la parola al campo, via! (agg Michela Colombo)

PALERMO POTENZA: ROSANERO IN RISALITA

Palermo Potenza, mercoledì 18 novembre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Barbera di Palermo, sarà una sfida valevole per il recupero della seconda giornata d’andata nel girone C di Serie C. Rosanero in risalita dopo le ultime due vittorie di fila ottenute nel precedente recupero in casa della Juve Stabia e nella sfida interna contro la Paganese. Precedentemente, nonostante tantissime assenze per l’emergenza Covid-19, il Palermo aveva inchiodato sul pari anche il Catania riagganciato in classifica a quota 9 punti. I siciliani superati i problemi di inizio stagione puntano alla zona play off, provando magari ad approfittare delle difficoltà di un Potenza sempre più in crisi, battuto nelle ultime due partite disputate in campionato dal Bari e dalla Vibonese. Potentini in crisi anche dopo il cambio della guardia in panchina tra Mario Somma ed Ezio Capuano, un altro passo falso costerebbe ai lucani il coinvolgimento in zona play out, con la vittoria che manca dal colpaccio in casa della Turris dell’8 novembre scorso.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO POTENZA

Le probabili formazioni di Palermo Potenza, sfida che andrà in scena presso lo stadio Barbera di Palermo. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Roberto Boscaglia con un 4-2-3-1: Pelagotti; Almici, Palazzi, Marconi, Corrado; Martin, Broh; Kanoute, Rauti, Floriano; Saraniti. Gli ospiti guidati in panchina da Ezio Capuano schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-1-1 come modulo di partenza: Brescia; Conson, Boldor, Coccia; Viteritti, Coppola, Sandri, Iuliano, Panico; Ricci; Cianci.

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie B tra Palermo e Potenza queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.80, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.30 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 4.50.

