PALERMO POTENZA RINVIATA/ Due positivi tra i rossoblu: quando si recupera? (Serie C)

PALERMO POTENZA RINVIATA

Palermo Potenza è stata rinviata a data da destinarsi: questo il verdetto giunto nel tardo pomeriggio di ieri da parte della Lega Pro che ha decretato il rinvio della sfida valida per la seconda giornata del campionato della Serie C girone C, in seguito alla riscontrata positività al coronavirus di due elementi del gruppo squadra dei rossoblu. Al momento non ci giungono notizie sulle condizioni dei due contagiati, ma nel frattempo il Potenza ha fatto sapere che tutti gli altri elementi del gruppo squadra sono risultati negativi al secondo ciclo di tamponi. In ogni caso, è stata disposta dall’autorità sanitaria lo stop agli spostamenti del gruppo rossoblu, che dunque si è visto costretto a chiedere il rinvio della partita col Palermo. La Lega Pro nel comunicato relativo al rinvio della partita, ha inoltre chiarito che per la sfida in questione non è stata ancora fissata una data per il recupero anche se si è preso in considerazione la possibilità di scendere in campo già lunedi 5 ottobre: data che è poi stata rigettata vista la vicinanza in calendario del turno infrasettimanale, previsto per mercoledì 7 ottobre. (agg Michela Colombo)

DIRETTA PALERMO POTENZA: I ROSANERO VOGLIONO LA B!

Palermo Potenza, diretta dal signor Natilla di Molfetta, sarà una sfida in programma per la seconda giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone C, in programma domenica 4 ottobre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Barbera di Palermo. Torna il calcio dei professionisti nel capoluogo siciliano, anche se l’esordio a Teramo ha fatto capire ai rosanero quanto il salto di categoria dalla Serie D sia stato comunque duro. 2-0 per gli abruzzesi e cammino in salita per il club che al di là del blasone deve ritrovare una propria dimensione, dopo i fasti dell’Europa e di una finale di Coppa Italia. C’è da adattarsi alla realtà della terza serie, il Potenza battendo il Catanzaro in casa ha fatto capire di voler essere più forte dei problemi che hanno caratterizzato l’estate del club lucano, che l’anno scorso ha veleggiato costantemente in alta classifica e che quest’anno è chiamato invece a reinventarsi prima di fissare gli obiettivi da raggiungere. I gol di Volpe e Salvemini contro i calabresi hanno dimostrato come l’impianto di squadra dei rossoblu sia già promettente.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE PALERMO POTENZA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Palermo Potenza, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO POTENZA

Le probabili formazioni del match del girone C di Serie C tra Palermo e Potenza. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Roberto Boscaglia con un 4-2-3-1: Pelagotti, Crivello, Marconi, Lancini, Peretti, Odjer, Palazzo, Valente, Kanoute, Floriano, Saraniti. Gli ospiti guidati in panchina da Mario Somma affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Brescia; Zampa, Conson, Boldor, Panico; Iuliano, Sandri; Di Livio, Ricci, Volpe; Salvemini.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Palermo Potenza grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 1,80, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3,35, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 4,50 la posta scommessa.



