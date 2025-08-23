Diretta Palermo Reggiana, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni per la prima giornata di Serie B 2025/2026.

DIRETTA PALERMO REGGIANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Con la diretta Palermo Reggiana possiamo parlare di una partita che ha una lunga storia, ma con anche lunghe pause. Ad esempio, si potrebbe ricordare che per arrivare a contare le dieci partite più recenti dobbiamo risalire fino a domenica 10 aprile 1983, dunque “recenti” è una definizione abbastanza relativa. Il bilancio sarebbe in perfetta parità grazie a quattro vittorie per parte più due pareggi, in realtà però ben cinque di queste dieci partite sono state disputate dal 2022 in poi e allora approfondiamo il discorso relativo agli incontri davvero recenti nella storia della diretta Palermo Reggiana.

In questi ultimi tre anni non vi sono pareggi, perché l’ultimo segno X risale al gennaio 1996, il Palermo è in leggero vantaggio grazie a tre vittorie (compresa una partita di Coppa Italia), ma si difende piuttosto bene anche la Reggiana, che risponde con due vittorie. Torneremo a vedere un pareggio dopo quasi 30 anni oppure qualcuno potrà esultare pienamente al triplice fischio finale? Fra non molto lo sapremo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PALERMO REGGIANA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Tutti coloro i quali desiderassero seguire la diretta Palermo Reggiana dovranno per forza di cose collegarsi a DAZN. Questa è infatti l’unica piattaforma che trasmetterà la partita in Italia grazie al servizio streaming a pagamento da essa offerto. In televisione la sfida sarà visibile agli abbonati solo se in possesso di una smart tv abilitata.

SI SOGNA PER LA PROMOZIONE

Presso lo Stadio Renzo Barbera sabato 23 agosto 2025 alle ore 21:00 si terrà la diretta Palermo Reggiana. Riparte dunque ufficialmente il campionato di Serie B con la stagione 2025/2026 dopo che entrambe le formazioni hanno già esordito disputando i trentaduesimi della Coppa Italia. Non tutte e due le compagini hanno però ottenuto la qualificazione al turno successivo.

Il Palermo è riuscito ad avere la meglio in casa della Cremonese, neopromossa in Serie A, vincendo ai rigori dopo che la partita si era conclusa a reti inviolate ed affronterà così l’Udinese a settembre. La Reggiana, invece, ha dato del filo da torcere all’Empoli sebbene sia stata eliminata proprio dai toscani, che avanzano a loro volta nel torneo sempre dopo aver dovuto fare i conti con la lotteria dei calci di rigore.

Affidandosi al nuovo allenatore Filippo Inzaghi l’obiettivo del Palermo per la nuova annata appare abbastanza chiaro, ovvero quello di tornare nella massima serie. L’ex attaccante è stato capace solo qualche mese fa di conquistare la promozione con il Pisa ed i dirigenti che lo hanno tesserato sperano ovviamente di poter ottenere lo stesso risultato.

Parte con ambizioni differenti la formazione granata, che punta però a migliorare l’ultimo piazzamento ottenuto in cadetteria. Gli emiliani hanno chiuso la scorsa annata al tredicesimo posto in classifica, lontani dalla zona playoff ed anzi pericolosamente a ridosso della zona retrocessione ma la salvezza ha spinto la proprietà a riconfermare Dionigi, che aveva preso il posto di William Viali, sulla panchina della prima squadra.

DIRETTA PALERMO REGGIANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Dalle probabili formazioni della diretta Palermo Reggiana si può intuire che entrambi gli allenatori impiegheranno lo stesso tipo di schieramento dopo gli impegni affrontati in Coppa Italia. Il 3-4-2-1 con Bardi in porta e davanti a lui Augello, il capitano Segre e Ranocchia, Gyasi, Bani, Pohjanpalo e Le Douaron, Pierozzi e Peda sulla trequarti dietro all’unica punta Ceccaroni sarà dunque la soluzione adottata da mister Filippo Inzaghi. In maniera analoga, il tecnico Davide Dionigi sceglierà di puntare sul 3-4-2-1 con Motta, Libutti, Papetti e Bonetti, Reinhart, Rover, Bertagnoli e Bozzolan, Tavsan, Portanova ed infine Gondo centravanti.

DIRETTA PALERMO REGGIANA, LE QUOTE

Anche il fattore campo può giocare un ruolo determinante nelle quote proposte dai vari bookmakers per la diretta Palermo Reggiana ed infatti i siciliani risultano favoriti secondo la maggior parte delle agenzie. L’esito finale del match dovrebbe essere appannaggio dei rosanero, la cui vittoria è pagata a 1.75 sia da Sisal che da Snai ed entrambe indicano il pareggio invece a 3.60. C’è infine una leggera differenza se si guarda al segno 2, equivalente al trionfo degli ospiti, quotato rispettivamente a 4.50 e 4.40.