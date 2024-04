DIRETTA/ Palermo Sampdoria video streaming tv: c’è dietro una storia affascinante (Serie B, 6 aprile 2024)

DIRETTA PALERMO SAMPDORIA: TESTA A TESTA

La diretta Palermo Sampdoria sta per cominciare e uno sguardo ai testa a testa ci fa andare indietro con la mente e con i ricordi di una gara classica della Serie A. Infatti dal 2004 al 2017, le due squadre a parte qualche anno di assenza si sono sempre affrontate nel massimo campionato. Ora c’è la Serie B e all’andata la Samp vinse 1-0 con gol di Borini su ribattuta dopo il rigore sbagliato.

Diretta/ Sampdoria Ternana (risultato finale 4-1): De Luca ne fa due! (1 aprile 2024)

Il Palermo di fatto non batte i blucerchiati dal 2016, terzultima giornata della stagione 2015/2016, risultato finale di 2-0 con rete di Vazquez e autorete nel finale di Krsticic. Il successo più recente in Serie A per la Sampdoria è datato 2015, sempre per 2-0 in casa, con Soriano al 53esimo e Ivan venti minuti più tardi. Questo sarà il 70esimo testa a testa tra le due squadre, attualmente in vantaggio ci sono i pareggi con 25 segni X mentre le vittorie sono equamente divise: 22 a 22. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Diretta/ Pisa Palermo (risultato finale 4-3): Tramoni guida una rimonta incredibile! (Serie B, 1 aprile 2024)

PALERMO SAMPDORIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Palermo Sampdoria sarà visibile in tanti modi diversi, quello più tradizionale consiste nel fare un abbonamento al tv satellitare di Sky e aggiungere ad esso il pacchetto Calcio. Per gli utenti più Smart con le stesse modalità sarà possibile seguire la partita anche con la piattaforma di NowTv, mentre in ultima battuta si potrà vedere anche con Dazn.

ROSANERO IN CALO?

In questo pomeriggio non prendete impegni perché si giocherà per la diretta di Palermo Sampdoria, un match che promette scintille e colpi di scena dal primo all’ultimo minuto in programma oggi 6 aprile alle 16,15 per la 32esima giornata di Serie B. I rosanero arrivano a questo importante incontro dopo due sconfitte consecutive che li hanno fatto scivolare al sesto posto in classifica.

Diretta/ Lazio Sampdoria Primavera (risultato finale 2-1): biancocelesti in rimonta! (oggi 1 aprile 2024)

L’ultima di queste sconfitte è stata particolarmente amara, contro il Pisa, dove hanno subito una rocambolesca sconfitta per 4-3. Dall’altra parte, la Sampdoria arriva a questo incontro con il vento in poppa, dopo quattro vittorie consecutive che l’hanno spinta al settimo posto in classifica.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PALERMO SAMPDORIA

Come di consueto passiamo l’attenzione alle probabili formazioni della diretta di Palermo Sampdoria, dove per i siciliani, in attacco sarà Brunori a guidare l’attacco dopo la sua prestazione magistrale nell’ultimo match, dove ha segnato una doppietta.

Per la Sampdoria, sarà De Luca a cercare di fare la differenza, avendo segnato anch’egli una doppietta nell’ultima partita. Si prospetta quindi una sfida a distanza tra due attaccanti in forma smagliante. Sarà interessante vedere chi dei due riuscirà a fare la differenza e portare la propria squadra alla vittoria.

LE QUOTE DI PALERMO SAMPDORIA

Andiamo a scoprire le quote della diretta di Palermo Sampdoria grazie al sito della Snai: il bookmaker mette la vittoria rosanero a 2,6 mentre quella blucerchiata a 2,1. Il pareggio invece che viene descritto con una X è quotato a 2,5.











© RIPRODUZIONE RISERVATA