DIRETTA PALERMO SASSUOLO (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Sicilia la partita tra Palermo e Sassuolo è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa si affacciano pericolosamente in avanti subito all’8′ con un colpo di testa impreciso di Pohjanpalo e gli ospiti replicano al 10′ con un tiro debole di Volpato. Ecco le formazioni ufficiali: PALERMO (3-4-2-1) – Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Gomes, Blin, Lund; Segre, Brunori; Pohjanpalo. Allenatore: Dionisi. SASSUOLO (4-2-3-1) – Moldovan; Toljan, Romagna, Lovato, Doig; Ghion, Boloca; Berardi, Volpato, Laurienté; Mulattieri. Allenatore: Grosso. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA/ Empoli Sassuolo Primavera (risultato finale 1-2): aggancio al secondo posto! (5 aprile 2025)

PALERMO SASSUOLO IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Partita speciale per molti motivi, la diretta Palermo Sassuolo in tv sarà imperdibile su DAZN o LaB Channel di Amazon Prime Video, quindi in ogni caso sarà come sempre una diretta streaming video.

SI GIOCA

Passiamo all’angolo delle statistiche per la diretta di Palermo Sassuolo: una media realizzativa di 2.16 gol a partita, quasi il doppio rispetto all’1.23 del Palermo, a conferma della superiorità offensiva degli emiliani. Anche in difesa, la squadra neroverde si dimostra più solida, subendo solo 0.9 gol di media contro l’1.03 dei siciliani. La differenza si riflette anche nei risultati: il Sassuolo ha ottenuto il 70.97% di vittorie, mentre il Palermo si ferma al 35.48%. Anche sul piano della spettacolarità delle partite, la squadra ospite mostra numeri migliori, con l’80.65% di match terminati con almeno due gol (Over 1.5), mentre i rosanero si attestano al 67.74%.

DIRETTA/ Salernitana Palermo (risultato finale 1-2): Amatucci non basta, blitz rosanero! (30 marzo 2025)

Il dato sugli Over 2.5 vede comunque il Sassuolo avanti (54.84% contro 41.94%), suggerendo una maggiore propensione a partite con tanti gol. Dal punto di vista disciplinare, entrambe le squadre si mantengono su livelli simili, con 75 cartellini totali per il Palermo e 66 per il Sassuolo. La media di cartellini gialli è leggermente più alta per i padroni di casa (2.39 contro 2.06). Ora via al commento live della diretta di Palermo Sassuolo. (agg. Gianmarco Mannara)

PALERMO SASSUOLO: UNA PARTITA SPECIALE

L’ambientazione sarà degna di una partita speciale nella 32^ giornata di Serie B: occhi puntati sulla diretta Palermo Sassuolo alle ore 15.00 di oggi, domenica 6 aprile 2025. Al Renzo Barbera arriva la scatenata capolista, il Palermo però è in salute grazie al successo sul campo della Salernitana e allora cerca altri punti che sarebbero una spinta notevole verso i playoff e darebbero ai rosanero la consapevolezza di potersela giocare anche contro quella che indiscutibilmente è stata la squadra più forte della Serie B edizione 2024-2025.

DIRETTA/ Sassuolo Reggiana (risultato 5-1) pokerissimo della capolista (Serie B, 29 marzo 2025)

In effetti, in vista della diretta Palermo Sassuolo gli ospiti emiliani possono anche permettersi di iniziare a fare qualche conto sulla data in cui arriverà una promozione ormai non più in discussione, con la travolgente vittoria per 5-1 nel derby con la Reggiana che ha portato a 17 le lunghezze di vantaggio sul terzo posto per il Sassuolo. In ogni caso il verdetto matematico non potrà arrivare al triplice fischio finale della diretta Palermo Sassuolo, ma questo nulla toglie al fascino di questo splendido posticipo…

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO SASSUOLO

Il rientro di Verre dalla squalifica potrebbe essere la principale novità per Alessio Dionisi nelle probabili formazioni per la diretta Palermo Sassuolo. Modulo 3-4-2-1, davanti ad Audero ecco allora Baniya, Magnani e Ceccaroni; a centrocampo da destra a sinistrapotrebbero agire Pierozzi, Gomes, Blin e Lund, mentre sulla trequarti non è comunque scontato il posto per Verre, perché Segre al fianco di Brunori assicura maggiore equilibrio alle spalle del centravanti Pohjanpalo.

Fabio Grosso potrà schierare un eccellente 4-2-3-1 alla Favorita, nonostante alcuni indisponibili nel suo Sassuolo. Davanti a Moldovan la difesa a quattro sarà formata da Toljan, Romagna, Lovato e Doig da destra a sinistra; in mediana dovrebbero essere Boloca e Ghion a comporre la cerniera fra le due fasi, infine Berardi apre il lussuoso reparto offensivo, punto di forza del Sassuolo in questa Serie B con pure Volpato e Laurienté alle spalle della prima punta Mulattieri.

PRONOSTICO E QUOTE MOLTO INCERTI

Partita difficile da leggere, almeno nel pronostico della diretta Palermo Sassuolo secondo le quote Snai. Ospiti favoriti ma di pochissimo, con il segno 2 a 2,55 contro la quotazione di 2,70 in caso di successo del Palermo. Vi farebbe guadagnare un poco di più il pareggio, indicato infatti a 3,15.