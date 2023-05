DIRETTA/ Palermo Spal video streaming tv: pochi precedenti negli ultimi anni

DIRETTA PALERMO SPAL: TESTA A TESTA

La diretta di Palermo Spal si giocherà allo stadio Renzo Barbera con il pubblico siciliano, chiamato a gran voce per supportare la formazione allenata da Eugenio Corini. Formazione rosanero che deve tornare alla vittoria che manca dal successo contro il Modena con il risultato di 5-2. Spulciando i precedenti storici si notano ben 2 incontri. Il primo è datato 2009 con i rosanero che ebbero la meglio ai 32esimi di finale di Coppa Italia allo stadio Renzo Barbera con il risultato di 4-2 con i gol di Edinson Cavani e Fabio Simplicio dopo le due reti realizzate dello storico capitano rosanero Fabrizio Miccoli. In quel Palermo giocavano Fabio Balzaretti e Javier Pastore ed in panchina sedeva Walter Zenga.

Per la Spal reti di Laurenti con un gol dalla media distanza e gioia per Rachid Arma, con un buon inserimento di testa. Seconda, ed ultima, sfida tra le due formazioni che hanno visto, invece, uno scialbo pareggio con il risultato di 1-1 con le reti di Meccariello per la Spal e di Matteo Brunori per il Palermo con un preciso tocco sul palo lontano su assist di Francesco Di Mariano, grande assente della sfida. (Marco Genduso)

PALERMO SPAL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Palermo Spal sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Palermo Spal in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

SFIDA DELICATA!

Palermo Spal, in diretta sabato 6 maggio 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie B. Obiettivi a rischio per entrambe le formazioni. Palermo senza vittoria in campionato da 5 partite consecutive e, dopo l’ultimo 1-1 in casa del Como, i rosanero restano a -1 dalla zona play off, ancora raggiungibile a patto di ritrovare continuità in queste ultime 3 partite della regular season.

La Spal è ancora nei guai dopo l’ultimo pareggio interno contro il Perugia, un punto in uno scontro diretto che non è servito a molto a nessuna delle due formazioni e in particolare agli estensi, a -1 dal Perugia terzultimo e a -3 dalle squadre in zona play out, col tempo per la salvezza che inizia inesorabilmente a stringere. All’andata 1-1 a Ferrara tra Spal e Palermo, in Sicilia le due squadre non si affrontano in campionato addirittura dal 28 febbraio 1982, 2-1 per il Palermo il risultato finale.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO SPAL

Le probabili formazioni della diretta Palermo Spal match che andrà in scena allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Per il Palermo, Eugenio Corini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente, Segre, Gomes, Verre, Sala; Brunori, Soleri. Risponderà la Spal allenata da Massimo Oddo con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Alfonso; Dickmann, Dalle Mura, Varnier, Tripaldelli; Contigliano, Prati, Maistro; Fetfatzidis; La Mantia, Moncini.

PALERMO SPAL LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Palermo Spal, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria del Palermo con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo della Spal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.

