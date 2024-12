DIRETTA PALERMO SPEZIA, TESTA A TESTA

Osserviamo insieme i precedenti delle due squadre impegnate in questa diretta di Palermo Spezia, nei testa a testa storici che ormai sono un classico del nostro giornale torneremo indietro nel tempo alla ricerca della favorita dal punto di vista storico dei due team, nel farlo però non ci faremo mancare anche qualche perla della storia del nostro calcio. In totale abbiamo otto precedenti tra rosanero e liguri, il computo si va poi a dividere in una singola vittoria siciliana, guadagnata proprio al Barbera.

Poi abbiamo cinque pareggi, il che rende l’equilibrio il vero vincitore fino a questo momento della rivalità e e infine due vittorie per lo Spezia. La scorsa stagione si è chiusa con una vittoria per 1-0 dello Spezia, a segnare fu Verde. Vedremo oggi chi la spunterà, per capirlo vi invitiamo a rimanere su questa pagina visto che nel prossimo aggiornamento vedremo insieme le statistiche pre match della diretta di Palermo Spezia. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PALERMO SPEZIA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Palermo Spezia, come tutta la Serie B, sarà disponibile solo su DAZN che ha l’esclusiva di questo campionato. L’alternativa è quella di seguire la nostra diretta testuale che andrà a raccontarvi lo svolgimento e le azioni salienti di questa partita.

D’ANGELO CERCA L’IMPRESA AL BARBERA

La domenica pomeriggio è colorata anche di Serie B con la diretta Palermo Spezia in campo alle 15,00 al Renzo Barbera. Le sfida è di alta classifica con i rosanero che ospitano la seconda in classifica e vogliono vincere per accorciare la distanza dalla Serie A.

Il Palermo di Dionisi non vince da quattro partite ed è reduce da due pareggi di fila contro Frosinone e Sampdoria. Incredibili queste prime quindici partite dello Spezia che è ancora imbattuto ed arriva da tre vittorie di fila tra cui l’ultima in casa per 3 a 0 contro il Sudtirol.

PALERMO SPEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme anche le probabili formazioni in vista di questa partita. Dionisi andrà in campo con il suo classico 4-2-3-1 con Henry unica punta e sostenuto da una trequarti formata da Di Francesco, Verre e Insigne. Segre e Ranocchi saranno ancora i due mediani a sostegno di una difesa formata da Diakité, Baniya, Nikolaou e Ceccaroni davanti alla porta di Desplanches.

Difesa a tre, invece, per lo Spezia di D’Angelo che si difende con Wisniewski, Hristov e Mateju davanti alla porta di Gori. Reca e Vignali saranno i due esterni mentre il centrocampo sarà guidato da Salvatore Esposito insieme a Cassata e Degli Innocenti come mezze ali. Colak andrà a comporre la coppia gol con un Francesco Pio Esposito in grande forma.

PALERMO SPEZIA, LE QUOTE

Nell’interessante diretta Palermo Spezia andiamo ad approfondire anche il discorso relativo alle quote della partita utilizzando le proposte di Bet365. I padroni di casa partono favoriti nonostante la loro striscia negativa al Barbera ed una loro vittoria è data a 2,20 contro il 2 per gli ospiti a 3,40 e il pareggio X a 3,20.