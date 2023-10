DIRETTA PALERMO SUDTIROL/ Video streaming tv: come era andata l’anno scorso? (Serie B, 1 ottobre 2023)

DIRETTA PALERMO SUDTIROL: I TESTA A TESTA

Sta per iniziare la sfida allo stadio Renzo Barbera Palermo Sudtirol. Le due formazioni si sono affrontate solamente in due occasioni nel loro passato. La prima volta storica tra Palermo e Sudtirol è stata 1 ottobre 2022, ed oggi a distanza di esattamente 365 giorni le due formazioni si riaffronteranno. Successo della formazione altoatesina grazie alla rete realizzata dall’attaccante Odogwu su regalo di Mirko Pigliacelli che, nel tentativo di rinviare la palla, fece sbattere il pallone sul calciatore avversario finendo il pallone in rete.

Palermo che nonostante il tutto per tutto non riuscì a rispondere al gol iniziale e perse la partita. Grande ritorno che invece terminò con il risultato di 1-1. Un bel gol in apertura di Cissè portò in vantaggio la formazione di casa ma sugli sviluppi di un calcio d’angolo il neoentrato Edoardo Soleri ristabilì le gerarchie regalando il pari al Palermo. Nel finale assedio della formazione allenata da Eugenio Corini che però non bastò per portare In Sicilia i tre punti. Il tabellino per questa sfida è abbastanza chiaro: Sudtirol imbattuto contro il Palermo. (Marco Genduso)

PALERMO SUDTIROL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Palermo Sudtirol sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Palermo Sudtirol in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PALERMO SUDTIROL: BISOLI ANCORA IMBATTUTO

La diretta Palermo Sudtirol, in programma domenica 1 ottobre alle ore 16:15 allo stadio “Renzo Barbera” di Palermo, sarà un match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie B. Gara che ha tutto il sapore del big match tra due squadre che, senza dubbio, saranno protagoniste fino al termine della stagione per i posti che contano nella graduatoria. I rosanero, infatti, stazionano al secondo posto con tredici punti in sei partite e nell’ultimo turno si sono imposti a Venezia grazie a super Brunori, autore di una tripletta. Meno spettacolare ma molto cinico è, invece, il Sudtirol di Bisoli, a quota dieci punti e ancora imbattuto.

PALERMO SUDTIROL, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Palermo Sudtirol, sfida in programma domenica 1 ottobre allo stadio “Renzo Barbera” di Palermo. Tra i padroni di casa mister Eugenio Corini potrebbe cambiare qualcosa nel reparto offensivo con Mancuso al posto di uno tra Di Francesco e Insigne. A centrocampo, invece, Stulac dovrebbe tornare in cabina di regia. Per i biancorossi mister Pierpaolo Bisoli si affiderà al 4-4-2 con Odogwu e Rauti a comporre il tandem offensivo.

PALERMO SUDTIROL, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Palermo Sudtirol danno per favorita la squadra di mister Corini con il segno 1 proposto a 1.65. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dei biancorossi è dato a 5.50 mentre il pareggio si gioca a 3.70.

