DIRETTA PALERMO SUDTIROL (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo arrivati alla diretta Palermo Sudtirol, che potrebbe escludere gli altoatesini dalla corsa ai playoff oppure mandare in difficoltà i rosanero, che a dire il vero stanno attraversando un bel momento ma non sono ancora riusciti a blindare la loro posizione tra le prime otto. Possiamo dire che il Palermo abbia perso solo due volte nelle ultime dieci gare, ma sia andato incontro a sconfitta sanguinose nel momento in cui avrebbe potuto serrare i ranghi: aveva battuto il Sassuolo capolista ma è caduto sul campo del Bari, prima ancora ha pareggiato a Marassi per poi perdere in casa contro la Cremonese, ko che potrebbero essere pagati.

Del Sudtirol e della sua grande rimonta avevamo già parlato, squadra che sotto la guida di Fabrizio Castori è rinata e ha saputo arrivare a giocarsi i playoff. Va anche detto però che ultimamente un leggero calo c’è stato: dopo i cinque gol di Cittadella il Sudtirol ha ottenuto due pareggi e altrettante sconfitte, ma con il colpo contro la Juve Stabia potrebbe aver rimesso le cose a posto almeno per la salvezza. Ora noi possiamo seguire questa partita del Renzo Barbera che è davvero importante per entrambe le squadre, dunque lasciamo che a parlare siano i protagonisti in campo perché la diretta Palermo Sudtirol sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PALERMO SUDTIROL INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La piattaforma che trasmetterà la diretta Palermo Sudtirol sul suo sito ufficiale e tramite la propria applicazione è DAZN. La partita di Serie B verrà dunque mandata in onda in streaming per tutti gli iscritti e non ci sarà l’occasione di poterla vedere in televisione.

ROSANERO PER VOLARE ANCORA IN ALTO

Inizia giovedì 1 maggio 2025 alle ore 15:00 la diretta Palermo Sudtirol. Presso lo Stadio Renzo Barbera gli ospiti di giornata sono in cerca della salvezza pur essendo al momento fuori dalla zona retrocessione. I biancorossi sono in tredicesima posizione con trentotto punti, solo tre in più delle squadre che lottano per rimanere in Serie B anche nella stagione 2025/2026. Battuta nettamente la Juve Stabia tra le mura amiche, gli uomini del tecnico Castori non devono farsi distrarre e rimanere concentrati per mantenere almeno invariato il distacco che li separa dalle inseguitrici.

Il Palermo è invece in zona playoff come accaduto per praticamente tutto l’arco del campionato. I rosanero daranno battaglia alle avversarie anche una volta conclusa la stagione regolare se riusciranno a difendere, o migliorare, il loro attuale piazzamento. I siciliani sono per ora sesti in graduatoria con i loro quarantotto punti, come il Catanzaro che si piazza però alle loro spalle ed i rosanero sono pure loro reduci da una vittoria avendo sconfitto in trasferta proprio il Catanzaro nel turno precedente.

PALERMO SUDTIROL, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Palermo Sudtirol mister Alessio Dionisi, stando alle indiscrezioni e a quanto visto di recente, dovrebbe proporre i suoi giocatori secondo un 3-4-2-1 con Audero, Baniya, Magnani, Ceccaroni, Pierozzi, Gomes, Lund, Blin, Segre, Brunori e Pohjanpalo almeno in partenza. Detto dei rosanero, i biancorossi del tecnico Fabrizio Castori potrebbero invece iniziare la sfida adoperando il modulo 3-5-2 con Adomonis, Giorgini, Pietrangeli, Masiello, Molina, Kofler, Casiraghi, Pyyhtia, Davi, Odogwu e Merkaj.

DIRETTA PALERMO SUDTIROL, LE QUOTE

Il distacco presente in classifica sembra determinante nell’individuare le quote della diretta Palermo Sudtirol in merito all’esito finale del match. Agenzie di scommesse come Sisal credono che i padroni di casa siano i principali indiziati per la conquista dei tre punti in palio e così l’1 viene quotato a non più di 2.10. Ci sono decisamente meno chances che la sfida possa terminare in parità, con l’x fissato a 3.00, ed ancor meno sono le speranze di successo per gli ospiti, con il segno 2 pagato infatti addirittura a 4.00.