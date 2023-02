Diretta Palermo Ternana/ Streaming video tv: per inseguire i playoff (Serie B)

DIRETTA PALERMO TERNANA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Palermo Ternana, in diretta dallo stadio Renzo Barbera-La Favorita del capoluogo siciliano, sarà uno dei tre anticipi della ventisettesima giornata di Serie B che si disputa in turno infrasettimanale e quindi si giocherà con fischio d’inizio alle ore 20.30 di questa sera, martedì 28 febbraio 2023. Basta un rapido sguardo alla classifica per capire che la diretta di Palermo Ternana ci offrirà un duello molto significativo ai margini della zona playoff, dal momento che il Palermo ha 36 punti e la Ternana ne ha 34: entrambe inseguono un posto fra le prime otto, ma al momento sarebbero fuori, quindi serve una vittoria per rafforzare le rispettive candidature.

Diretta/ Sudtirol Palermo (risultato finale 1-1) video tv: pari e patta al Druso!

Nella scorsa giornata il Palermo ha ottenuto un buon pareggio per 1-1 sul campo del Sudtirol, altra serissima pretendente a un posto nella zona playoff alla fine della stagione regolare del campionato cadetto, mentre la Ternana arriva da un periodo più complicato e dalla beffarda sconfitta casalinga contro il Cittadella, maturata nei minuti di recupero. La posta in palio è comunque alta e siamo curiosi di scoprire che cosa succederà stasera alla Favorita, nella diretta di Palermo Ternana…

Diretta/ Ternana Cittadella (risultato finale 1-2): capolavoro di Crociata!

DIRETTA PALERMO TERNANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Palermo Ternana sarà trasmessa per gli abbonati sulla televisione satellitare sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Come sempre nel campionato cadetto, ci sarà però anche la tripla possibilità della diretta streaming video di Palermo Ternana, che sarà garantita ai rispettivi abbonati tramite i servizi garantiti da Sky Go, oppure anche dalle piattaforme di DAZN e HelbizLive.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO TERNANA

Parliamo adesso delle probabili formazioni per la diretta di Palermo Ternana. Eugenio Corini, allenatore dei padroni di casa rosanero, dovrebbe scegliere un modulo 3-5-2, con questi possibili interpreti dal primo minuto: Pigliacelli in porta, protetto dalla difesa a tre formata da Mateju, Nedelcearu e Marconi; folta linea a cinque invece a centrocampo, con Di Mariano, Saric, Gomes, Broh e Masciangelo da destra a sinistra; infine, Brunori e Tutino dovrebbero comporre la coppia d’attacco del Palermo.

Diretta/ Perugia Ternana (risultato finale 3-0) video tv: Luperini fa doppietta!

La Ternana invece è nel mezzo di un nuovo cambio tecnico, causato dalle dimissioni di Aurelio Andreazzoli: per questa sera possiamo ipotizzare un modulo 3-4-2-1, con questi undici titolari: il portiere Iannarilli protetto dalla retroguardia a tre formata da Diakitè, Sorensen e Martella; linea a quattro invece a centrocampo, con Defendi, Di Tacchio, Cassata e Corrado da destra a sinistra; infine ecco nel reparto offensivo Palumbo e Falletti a supporto del centravanti Partipilo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Palermo Ternana. L’agenzia di scommesse Snai ritiene favoriti i padroni di casa: il segno 1 è infatti quotato a 1,95 per il successo del Palermo, mentre in caso di vittoria esterna da parte della Ternana il segno 2 varrebbe 3,90 volte la posta in palio. Infine, in caso di pareggio il segno X raggiungerebbe la quotazione di 3,50 volte la posta in palio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA