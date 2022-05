Diretta/ Palermo Triestina streaming video tv: giuliani per la rimonta (Serie C)

DIRETTA PALERMO TRIESTINA: PADRONI DI CASA FAVORITI

La diretta di Palermo Triestina, partita valida per il ritorno del primo turno della fase nazionale dei play-off di Serie C, andrà in scena giovedì 12 maggio 2022 a partire dalle ore 20.30 allo Stadio Renzo Barbera. Le due squadre ripartiranno dal risultato di 1-2 della partita di andata. Il punteggio favorisce i rosanero, che essendo testa di serie hanno anche due risultati dalla loro parte: sia la vittoria sia il pareggio. Gli alabardati per andare avanti dovranno realizzare almeno due reti, senza subirne.

I siciliani sono dunque favoriti da quelli che sono i precedenti. La squadra di Silvio Baldini, che ha concluso la stagione regolamentare al terzo posto della classifica del Girone C, ha fatto il suo esordio nella competizione proprio allo Stadio Nereo Rocco, portando a casa un successo in virtù di una doppietta di Floriano. La compagine di Christian Bucchi invece si è piazzata al quinto posto del Girone A e nella fase a gironi ha eliminato la Pro Patria. La rete messa a segno da Rapisarda nel finale dell’andata li tiene ancora in corsa.

DIRETTA PALERMO TRIESTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Palermo Triestina, valida per i play-off di Serie C, sarà trasmessa attraverso due canali. Il primo è Eleven Sports, che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile in streaming a coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento con l’emittente tramite il sito ufficiale. Coloro che sono abbonati a Sky Sport invece potranno vedere la partita sul proprio televisore al canale 251 del satellitare oppure in streaming tramite la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO TRIESTINA

Le probabili formazioni della diretta Palermo Triestina rivelano che i giuliani dovranno fare i conti con diverse assenze. Gli ospiti non dovranno infatti rinunciare allo squalificato Gomez, oltre che diversi infortunati e coloro che sono usciti acciaccati dalla gara di andata. I padroni di casa invece sono tutti a disposizione, ma non è da escludere che coloro che sono diffidati, ovvero De Rose, Dall’Oglio e Marconi, possano essere preservati. Il tecnico rosanero Silvio Baldini opterà per il consueto 4-2-3-1: Accardi, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Damiani; Valente, Luperini, Floriano; Brunori. Il tecnico degli alabardati Christian Bucchi invece dovrebbe schierare un 3-4-3: Offredi; Ligi, Volta, Rapisarda; Galazzi, Calvano, Iotti, St. Clair; Procaccio, Trotta, Petrella.

QUOTE PALERMO TRIESTINA

Le quote della diretta Palermo Triestina, offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet, danno per favoriti i rosanero. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, si trova infatti a 1.85. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è proposto invece a 4.00. Il pari, con il segno X, è fissato infine a 3.40.











