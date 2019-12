Diretta Palermo Troina/ Streaming video tv: rosanero in fuga! (Serie D)

Palermo Troina, in diretta dallo stadio Barbera di Palermo, è la partita prevista domenica 22 dicembre 2019 alle ore 14.30 e sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie D. Con 5 punti di vantaggio sul Savoia secondo, il Palermo prova a ripartire nella sua corsa verso il ritorno tra i professionisti dopo l’importante successo esterno sul campo del Castrovillari. Una vittoria importante perché ha rappresentato una risposta dopo lo scivolone interno contro l’Acireale, il secondo tra le mura amiche dello stadio Barbera visto che i rosanero avevano lasciato i 3 punti proprio ai concorrenti diretti del Savoia, che a loro volta hanno strappato la vittoria in pieno recupero, la settimana scorsa, proprio in casa del Troina. Che resta comunque al quinto posto in classifica interrompendo una serie di due vittorie consecutive. Curiosamente il Troina è l’unica squadra del girone I a non aver ancora pareggiato, avendo ottenuto 9 vittorie e 6 sconfitte. Il Troina ha però vinto 4 delle ultime 5 partite di campionato disputate in trasferta, il Palermo come detto ha subito 2 ko negli ultimi 3 impegni affrontati in casa.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Palermo Troina, match previsto domenica 22 dicembre 2019 e che si disputerà presso lo stadio Barbera di Palermo, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO TROINA

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Palermo Troina, match previsto oggi e che si disputerà presso lo stadio Barbera di Palermo, sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie D. Il Palermo allenato da Rosario Pergolizzi sceglierà il 4-3-3 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Pelagotti, Doda, Peretti, Crivello, Accardi; Martinelli, Martin, Kraja; Ficarrotta, Felici, Ricciardo. Risponderà il Troina guidato in panchina da Boncore con un 4-3-2-1 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Calandra; De Santis, Raia, Akrapovic, Calaiò, Cinquemani; Daqoune, Saba, Onega; Fruci; Fernandez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match Palermo Troina, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 2.00, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.10, mentre il successo in trasferta viene quotato 4.33. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 2.00, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 1.80.



